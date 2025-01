Effets visuels, stickers, réactions : WhatsApp fait le plein de fonctions gadgets

WhatsApp s'offre une foule de petites nouveautés en ce début d'année 2025 ! Au programme : des effets pour les photos et les vidéos, des réactions aux messages plus rapides et des stickers réalisés à partir de selfies !

Il ne se passe pas un mois sans que WhatsApp ne reçoive de nouvelles fonctions ou des améliorations. Au cours des derniers mois, l'appli n'a cessé d'évoluer avec de nombreux ajouts plus ou moins intéressants, pour le plus grand plaisir de ses quelques deux milliards d'utilisateurs. Ainsi, la messagerie instantanée permet désormais de transcrire les messages vocaux en texte, de créer des brouillons pour les messages, et même de créer et de gérer des listes de discussions. Et Meta ne compte pas s'arrêter là !

La messagerie instantanée fête ce début d'année avec de nouveaux outils axés sur la créativité et l'interactivité. Comme elle l'annonce dans un billet de blog, Meta ajoute à WhatsApp des filtres et des effets caméra, la création de stickers à partir de selfies, des partages simplifiés de packs d'autocollants, ainsi que des réactions aux messages plus rapides. Ces options sont d'ores et déjà disponibles sur Android et arriveront prochainement sur iOS.

WhatsApp : des effets pour les photos et les vidéos

Le premier ajout concerne les effets et les filtres lorsque vous prenez une photo ou une vidéo via l'application. Il s'agit d'effets visuels généralement en réalité augmentée qui permettent, selon les cas, de corriger des défauts sur un visage à laide d'un maquillage virtuel ou d'intégrer des éléments loufoques. Si Meta avait commencé à en intégrer en octobre dernier, vous pouvez désormais choisir parmi trente arrière-plans, filtres et effets pour transformer vos clichés.

© Meta

L'entreprise de Mark Zuckerberg ajoute également la possibilité de créer des autocollants personnalisés directement à partir de vos propres selfies. Pour cela, il suffit d'appuyer sur l'icône "Créer" dans le menu des stickers. Vous n'avez plus qu'à prendre votre selfie et le tour est joué ! Une fois créés, les stickers sont automatiquement enregistrés afin que l'on puisse les consulter facilement et les partager avec nos proches. Il y a moyen de vous créer une belle collection ! Cette option est elle aussi déjà disponible sur les appareils Android, et devrait arriver prochainement sur iOS.

D'ailleurs, en parlant de stickers, cette mise à jour intègre aussi le partage de packs d'autocollants en entier avec des contacts. Pour cela, rendez-vous dans une discussion, cliquez sur l'icône sticker puis sur le +, choisissez le pack que vous souhaitez transmettre et cliquez sur la flèche située en haut à droite pour le partager. Plus besoin de les envoyer un par un !

Enfin, la messagerie instantanée permet de réagir plus rapidement aux messages de vos contacts. Auparavant, il fallait rester appuyé sur un message pour faire apparaître la barre d'emojis et ajouter une réaction. Désormais, il vous suffit simplement d'effectuer un double clic pour accéder à la barre d'emojis, qui affiche ceux les plus utilisés pour vous faire gagner du temps. Une option pratique qui permet de gagner en confort pour les plus pressés.