ChatGPT s'invite dans WhatsApp : vous pouvez discuter directement avec l'IA

ChatGPT débarque dans WhatsApp ! Vous pouvez désormais discuter par message ou de vive voix avec le célèbre chatbot directement depuis la messagerie instantanée, sans avoir à passer par l'application officielle.

Vous reprendrez bien un peu d'intelligence artificielle ? La populaire messagerie instantanée WhatsApp met, elle aussi, à l'IA depuis quelques temps. Meta, la maison mère, avait déjà intégré plusieurs outils de ce genre à l'application, comme la génération de stickers personnalisés et un chatbot baptisé Meta AI avec lequel on peut discuter, obtenir des renseignements et même générer une photo de profil de nous-même. Il donne également accès à Copilot, l'IA de Microsoft, à condition que l'on l'ajoute à nos contacts. Mais, désormais, WhatsApp accueille un nouveau chatbot, et pas des moindres, puisqu'il s'agit ni plus ni moins que de ChatGPT ! Nous pouvez désormais converser avec lui directement depuis la messagerie instantanée !

ChatGPT dans WhatsApp : une IA à portée de doigt et de voix

Pour discuter avec ChatGPT dans WhatsApp, c'est très simple, puisqu'il suffit d'enregistrer le numéro 1-800-CHAT-GPT, à savoir 1-800-242-8478, dans nos contacts. Une fois la première question posée, le chatbot précise que "les conversations peuvent être analysées pour des raisons de sécurité", mais aussi qu'il peut commettre des erreurs. Attention toutefois, seuls les échanges textuels sont pris en charge, les fonctions plus avancées comme l'analyse d'images ou les messages vocaux ne sont pas disponibles. Cela est dû au fait que ChatGPT utilise le modèle GPT-4o mini, une variante optimisée . Si cette version permet de réaliser les tâches basiques, comme la traduction ou la génération de texte, elle ne dispose pas d'accès aux informations en temps réel et ne prend pas en charge toutes les options.

Si tous les utilisateurs peuvent discuter avec le chatbot par écrit, les utilisateurs résidant aux États-Unis et au Canada peuvent également dialoguer avec l'IA de vive voix, directement au téléphone. Pour cela, pas besoin de compte OpenAI, mais l'outil est limité à une durée totale de 15 minutes par mois. Concernant l'utilisation des données, la porte-parole d'OpenAI, Taya Christianson, a assuré au média The Verge que "la société n'utiliserait pas ces appels pour former de grands modèles linguistiques".

Avec cette initiative, OpenAI souhaite rendre l'IA plus accessible à ceux qui ne maîtrisent pas les applications ou les interfaces numériques complexes. Il s'agit de proposer une version simplifiée de ChatGPT adaptée à des canaux plus familiers. Le groupe a notamment rendu, il y a quelques jours, son moteur de recherche SearchGPT gratuit pour tous (voir notre article). Le but d'installer son chatbot dans le quotidien des utilisateurs, quel que soit leur degré d'affinité avec les technologies.