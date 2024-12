Amélioration des appels, rappel de messages...WhatsApp fait le plein de petites nouveautés

En cette fin 2024, WhatsApp profite encore de plusieurs nouveautés bienvenues. Au menu, une qualité des appels améliorée, la possibilité d'appeler seulement certains membres d'un groupe et des rappels pour les messages laissés sans réponse.

Il ne se passe pas un mois sans que WhatsApp reçoive de nouvelles fonctions ou des améliorations. Au cours des dernières mois, l'applin'a cessé d'évoluer avec une foule de nouveautés plus ou moins grandes, pour le plus grand plaisir de ses quelques deux milliards d'utilisateurs. Ainsi, la messagerie instantanée permet désormais de transcrire les messages vocaux en texte, de créer des brouillons pour les messages, et même de créer et de gérer des listes de discussions. Meta ne compte pas à s'arrêter là et va proposer plusieurs améliorations pour les appels ainsi qu'une nouvelle option de rappel, qui permettra de ne pas oublier de répondre aux derniers messages reçus.

WhatsApp : des appels enrichis et améliorés

À l'occasion des fêtes de fin d'année, WhatsApp annonce dans un billet de blog de nouvelles fonctions pour les appels, afin de rendre les échanges plus interactifs sur ordinateur et sur mobile. Ainsi, au sein des groupes, il est désormais possible de choisir les participants à appeler sans alerter l'ensemble des membres. Il suffit de cocher le nom des personnes concernées dans la liste qui s'affiche à l'écran. Seules ces dernières verront la notification d'appel, les autres étant mises à l'écart. WhatsApp annonce aussi, sans toutefois donner trop de détails, une meilleure qualité vidéo pour les appels individuels et de groupe, avec une meilleure résolution et une image plus nette sur mobile et sur ordinateur.

© Meta

Les appels vidéo ont également le droit à dix nouveaux effets visuels pour animer les conversations, comme un décor sous-marin, un micro de karaoké, des oreilles et une truffe de chien… Sympathique, mais facilement oubliable. Enfin, sur ordinateur, les utilisateurs peuvent profiter d'une nouvelle interface pour les appels vidéo, avec un onglet revu et amélioré. Trois boutons permettent de lancer une conversation, de créer un lien pour inviter d'autres participants ou de composer un numéro. De quoi simplifier l'utilisation sur les grands écrans ! Tous ces ajouts sont déployés progressivement chez l'ensemble des utilisateurs par le biais de la dernière mise à jour.

WhatsApp : des rappels pour ne pas oublier de répondre

Mais Meta a d'autres surprises en réserve ! Le site spécialisé WABetaInfo a découvert, dans la version bêta 2.24.25.29 de l'application Android, une fonction de rappel des messages. En effet, à forcer de jongler entre plusieurs discussions en même temps, les utilisateurs peuvent parfois perdre le fil. Résultat : certains messages passent à la trappe. La nouvelle option devrait permettre de régler ce problème. Elle sera intégrée dans les réglages, dans l'onglet Notifications.

© WABetaInfo

Ainsi, WhatsApp va envoyer des rappels pour certains messages non lus de contacts spécifiques, par le biais d'un algorithme interne qui donne la priorité aux contacts avec lesquels les utilisateurs interagissent le plus fréquemment. Attention, cet algorithme fonctionne en local sur l'appareil. Aussi, si un utilisateur désinstalle puis réinstalle l'application, WhatsApp devra recalculer ces interactions, car ces données ne sont pas enregistrées dans des sauvegardes ou sur le serveur. Il va cependant falloir être patient avant que cette fonction ne soit déployée auprès du grand public, il est possible que cela prenne quelques semaines.