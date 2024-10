Google Messages a de nouvelles fonctions pour déjouer les arnaques et les spams

Google Messages s'offre un système de sécurité renforcé avec l'arrivée de cinq nouvelles fonctions pour lutter contre les arnaques, les spams et les liens dangereux. De quoi, en principe, limiter les escroqueries par message.

On ne cesse de le répéter, mais vous ne devez jamais cliquer sur les liens en provenance de sources inconnues, sans quoi vous vous exposez à de graves dangers. Il peut s'agir d'une tentative de phishing, d'une arnaque ou aussi d'un virus ou d'un logiciel malveillant qui s'installe en toute discrétion pour vous voler des données ou de miner de la cryptomonnaie à votre insu. Aussi, il convient de vérifier précisément la fiabilité de tout lien Internet envers lequel vous avez le moindre doute avant de cliquer dessus.

Installé en standard sur la plupart des smartphones Android, Google Messages, qui a su séduire plus d'un milliard d'utilisateurs actifs mensuels, bloque déjà l'ouverture des liens suspects en ouvrant une fenêtre pop-up d'avertissement, afin de vous éviter de télécharger des fichiers louches ou de rentrer vos informations personnelles dans de fausses pages (voir notre article). La firme de Mountain View a d'ailleurs déjà bloqué pas moins de deux milliards de messages suspects. Et elle ne compte pas s'arrêter là ! Dans un billet de blog, l'entreprise annonce l'arrivée de cinq nouvelles mesures de protection.

Sécurité Google Messages : détecter les messages et liens suspects

Premièrement, Google va recourir à des modèles d'apprentissage automatique pour mieux détecter les messages d'arnaque récurrents, comme les problèmes de livraison de colis ou les fausses offres d'emploi. L'algorithme va analyser le contenu des textes et lorsqu'un message potentiellement frauduleux sera détecté, l'application le déplacera automatiquement dans le dossier spam. Notons que le contenu des messages restera bien stocké en local, sur l'appareil, sauf en cas de signalement. Cette nouvelle protection n'est déployée pour le moment que dans la version bêta de Google Messages, et uniquement chez les utilisateurs ayant activé la protection contre le spam.

Nous l'avons vu, Google Messages bloque déjà l'ouverture des liens suspects en ouvrant une fenêtre pop-up d'avertissement. Toutefois, le système est un peu trop facilement contournable puisqu'il suffit d'appuyer sur le bouton "Continuer" pour ouvrir le lien. En Inde, en Thaïlande, en Malaisie et à Singapour, l'application va plus loin et bloque carrément les messages contenant des liens provenant d'expéditeurs suspects, tout en proposant un avertissement renforcé. La firme de Mountain View va étendre cette fonction à l'échelle mondiale dans le courant de l'année.

Autre nouveauté : il sera possible de choisir de masquer automatiquement les SMS venus de numéros étrangers qui ne figurent pas dans le carnet d'adresses. Lorsque l'option est activée, les messages de ces expéditeurs internationaux seront automatiquement déplacés dans le dossier dédié aux spams et aux messages bloqués. Cette fonction sera lancée en avant-première à Singapour, avant d'être déployée dans d'autres pays par la suite.

Sécurité Google Messages : mieux contrôler les échanges sensibles

Il arrive parfois que les escrocs se fassent passer pour une connaissance, en usurpant leur identité. Dans les prochains mois, il sera possible de vérifier les clés publiques d'un interlocuteur à l'aide d'un système de vérification unifié sur différentes applications pour confirmer qu'il s'agit bien de qui il prétend être. Il suffira de comparer les numéros ou de scanner un QR Code pour vérifier qu'il s'agit bien de la bonne personne. Ce système de vérification sera disponible sur les appareils tournant sous Android 9 minimum.

Enfin, dans les mois à venir, tout le monde obtiendra plus de contrôle sur les images envoyées contenant de la nudité. En effet, l'application affichera un avertissement dès lors qu'un contenu sensible ou indésirable est sur le point d'être reçu. Une fonction facultative qui se chargera de flouter automatiquement le contenu en question, avant de demander si l'on souhaite ou non l'afficher. Idem si l'on décide d'en envoyer : Google affichera un message prévenant des risques liés à ce type de contenus. Là encore, le processus de détection des contenus sensibles sera fait localement sur l'appareil, et le contenu du message restera chiffré de bout en bout. Notons que cette fonction sera activée par défaut chez les mineurs.

Il faudra donc se montrer patient avant de pouvoir profiter de toutes ces nouveautés, mais cela devrait nous permettre d'échanger l'esprit plus tranquille !