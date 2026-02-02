Abonnés Orange, votre boîte mail va changer en profondeur

Orange prépare un remaniement profond de son service mail, avec de nouvelles fonctions comme le tri automatique, l'organisation avancée des messages et des modifications du carnet d'adresses. Préparez-vous à de gros changements !

Si, en termes de boîtes mail, on pense instantanément à des géants comme Gmail, Outlook ou encore Yahoo, il y en a une que l'on a tendance à oublier, mais qui fait pourtant partie des plus utilisées de France. Il s'agit de Mail Orange qui, avec 16 % des parts de marché, est largement devant les services de messagerie électronique de ses concurrents. Et justement, l'opérateur prépare une refonte importante pour la version Web qui devrait être déployée progressivement tout au long de l'année, comme nous le rapporte Alloforfait.

Mail Orange : de nouvelles fonctions pour une meilleure organisation

Avec sa nouvelle version de Mail Orange, le FAI entend améliorer l'organisation et la gestion des courriels pour les utilisateurs. Ainsi, la future messagerie proposera un tri automatique des messages par catégories, de façon à séparer plus facilement les mails promotionnels des messages personnels ou professionnels. Pour plus de lisibilité, il sera possible de personnaliser l'affichage des courriers avec des codes couleur et d'activer un mode conversation qui regroupera les échanges liés dans le but de suivre plus facilement les fils de discussion.

Un autre changement qui pourra surprendre certains utilisateurs est la fin du partage de l'agenda intégré à la messagerie, puisque cette fonction ne sera plus disponible dans la nouvelle interface Web. Enfin, les groupes de contacts tels qu'ils existent aujourd'hui feront également bientôt partie du passé. Dans la nouvelle version, ces groupes deviendront des listes de diffusion composées uniquement d'adresses électroniques, ce qui signifie que les contacts sans adresse mail ne seront plus pris en compte dans ces listes.

Malgré ces évolutions, Orange a assuré que le cœur du service restera intact. Les messages, les pièces jointes et tous les contenus déjà présents dans les boîtes mail seront conservés lors du passage à la nouvelle version, sans risque de perte de données. Pour éviter de trop déboussoler ses utilisateurs, l'opérateur a prévu une période de transition entre l'ancienne et la nouvelle version. Durant cette phase, l'ancien carnet d'adresses restera accessible quelques mois, mais uniquement en lecture ou pour exporter des contacts ; il ne sera plus possible de modifier ces données pendant cette période.

Attention, les modifications annoncées ne concernent que la version web de Mail Orange. Les applications mobiles resteront en revanche telles qu'elles sont aujourd'hui. Le FAI prévoit d'envoyer une notification par courriel à chacun de ses abonnés pour annoncer la date précise à laquelle la nouvelle version sera activée pour leur adresse.