Un mail envoyé trop vite par erreur ? Voici comment rattraper une expédition précoce

Vous venez d'envoyer un peu trop vite un mail avec des fautes d'orthographe, sans pièce jointe ou au mauvais destinataire ? Pas de panique, vous pouvez encore le rattraper… à condition de réagir très rapidement !

Oups, la boulette ! Vous venez d'envoyer par erreur un mail à l'un de vos contacts qui n'en était pourtant pas le destinataire. Ou vous avez répondu à tout un ensemble de destinataires en copie, alors que vous vouliez seulement écrire à un seul. Des bévues que nous commettons tous dans notre vie professionnelle ou personnelle. Comme les messages envoyés sans le document promis, qui sont immanquablement suivis par un second mail avec la mention : "Oups, avec la pièce jointe, c'est mieux !" Sans compter les messages rédigés à la va-vite et expédiés sans relecture, et bourrés de belles fautes d'orthographe… Bref, autant de déclinaisons du fameux syndrome de "l'expédition précoce" qui peuvent vous mettre dans des situations embarrassantes !

Il faut dire qu'il est très –trop – facile d'envoyer un mail sans prendre le temps de vérifier son contenu : un simple clic un peu rapide sur le bouton Envoyer et votre message se retrouve en quelques secondes dans la boîte de réception de votre correspondant, même s'il se trouve à l'autre bout de la planète, les données voyageant pratiquement à la vitesse de la lumière ! Un vrai gain de temps au quotidien, mais aussi un véritable piège pour les étourdis.

Fort heureusement, certaines messageries vous laissent une seconde chance pour corriger votre erreur en rattrapant votre message avant qu'il n'arrive chez son destinataire. À condition toutefois de se montrer réactif et, surtout, d'utiliser un service de mail qui propose cette option. Car tous ne se valent pas.

© CCM

Longtemps restée au rang des fonctions expérimentales, l'option d'annulation d'envoi dans Gmail, la messagerie de Google, est maintenant activée par défaut. Elle permet ainsi de profiter d'un délai à caler entre 5 et 30 secondes selon vos choix, dès lors que vous avez cliqué sur le bouton Envoyer. Ce qui vous laisse le temps de réagir. L'option est accessible depuis les paramètres de Gmail ouvert dans votre navigateur. Ainsi, sitôt après avoir cliqué sur le bouton Envoyer, une option s'affiche en bas à gauche de la fenêtre. Il ne reste plus qu'à cliquer sur Annuler l'envoi pour empêcher l'expédition. La fonction existe aussi dans l'application mobile, un délai de moins de 10 secondes étant appliqué par défaut pour l'envoi d'un mail.

Si vous utilisez la messagerie de Yahoo, c'est une autre histoire. Il est impossible d'appliquer le moindre délai pour l'expédition d'un message… depuis un navigateur Web. En revanche, si vous utilisez l'application Yahoo sur iPhone ou Android, c'est tout à fait possible. L'option se niche dans les paramètres de l'appli sous le nom Annulation d'envoi. En l'activant vous bénéficierez d'un délai d'environ 5 secondes après avoir appuyé sur Envoyer pour revenir sur votre décision.

Si vous utilisez l'appli Mail présente sur l'iPhone, vous obtiendrez le même résultat, avec un délai d'une dizaine de secondes pour rectifier le tir après avoir appuyé sur le bouton Envoyer, quelle que soit la messagerie utilisée.

Et quid du géant Microsoft avec sa messagerie Outlook ? C'est compliqué. Avec la messagerie en ligne Outlook.com, il n'y a pas de solution. Aucune option d'annulation de message n'est proposée. Pas plus qu'avec l'application éponyme gratuite sur Mac et PC. En revanche, si vous disposez de Microsoft 365 et de l'application Outlook (payante donc), à défaut de pouvoir annuler l'envoi d'un mail, vous pouvez le rappeler une fois expédié. La manœuvre consiste à récupérer le message stocké dans la boîte de réception du correspondant, comme s'il ne l'avait jamais reçu ou presque. Néanmoins, pour y parvenir, il faut respecter plusieurs critères. Votre correspondant doit lui aussi utiliser Outlook, et ne doit pas déjà avoir ouvert le message. Par ailleurs, le destinataire sera informé qu'un mail lui ait parvenu et qu'il a été rappelé.

Pour les professionnels utilisant une messagerie Exchange, le principe appliqué pour Outlook tient également. Il est possible de faire revenir un message envoyé par erreur pour peu que ces mêmes critères soient respectés.