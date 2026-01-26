Les compagnies aériennes l'ont adopté : ce petit gadget garantit de retrouver vos bagages perdus

Les statistiques sont formelles : en utilisant un petit accessoire grand public et un système de localisation partagée, les compagnies aériennes retrouvent désormais beaucoup plus vite les bagages perdus. Une vraie révolution !

C'est la hantise des voyageurs qui prennent l'avion : fixer le tapis roulant qui déverse les bagages à l'arrivée et constater que la valise enregistrée au départ n'est pas là. Un désagrément courant qui peut gâcher des vacances ou un déplacement professionnel, d'autant qu'il faut alors discuter – parfois âprement – avec la compagnie aérienne pour faire valoir ses droits et retrouver au plus vite le bagage perdu. Et qui peut virer au cauchemar quand le système de suivi informatique tombe en panne généralisée, comme cela s'est produit à plusieurs reprises ces dernières années dans des aéroports internationaux.

Mais la situation est en train de changer. Et dans le bon sens. Comme le souligne le dernier rapport de la SITA, l'organisme qui gère l'informatique mondiale du transport aérien, les pertes définitives de bagages des passagers ont été réduites de 90% en 2025. Un progrès énorme que l'on doit, non pas à la mise en place de nouveaux mécanismes complexes mais, plus curieusement, à l'utilisation d'un petit gadget et d'une fonction destinés au grand public.

Ce système est d'ailleurs tellement efficace qu'il a été adopté par 29 compagnies aériennes de premier plan, dont American Airlines, Lufthansa, British Airways, Aer Lingus, Air Canada, KLM ou Air France. Des acteurs majeurs qui transportent des millions de passagers chaque année. Ces géants n'ont pas agi par pure philanthropie : ils sont simplement testé et approuvé une solution qui fonctionne mieux que leur dispositif traditionnel, lourd et défaillant.

© Apple

Cette solution "magique", c'est l'AirTag, la fameuse balise Bluetooth d'Apple, associé à la fonction de partage de localisation mis en place depuis la fin 2024, dans la version 18.2 d'iOS. Eh oui, ce petit accessoire en forme de porte-clé destiné à l'origine à retrouver des objets personnels dans un cadre strictement privé a pris une toute autre dimension depuis qu'il est possible de générer et de partager un lien sécurisé dans l'application Localiser.

Apple a ainsi collaboré avec les compagnies aériennes afin qu'elles puissent accéder à un site Web affichant sur une carte la position d'AirTag et de l'objet auquel il est attaché, en l'occurrence un bagage. Le tour de force repose sur l'intégration de ce système de partage de position dans le système WorldTracer utilisé par les compagnies aériennes pour le suivi de bagages dans le monde entier.

Finies les négociations interminables au guichet en cas de perte : sur son écran de contrôle, l'agent voit exactement la même chose que le voyageur sur son iPhone. Et Apple a verrouillé le système pour garantir la confidentialité : le lien est temporaire, il expire automatiquement dès que le bagage égaré est récupéré.

Il est amusant de constater que ce gadget grand public à 30 euros associé à une gestion intelligente de localisation fait beaucoup mieux qu'un complexe dispositif industriel international. Et la bonne nouvelle, c'est que cette solution n'est plus réservée au seul AirTag : le réseau Localiser d'Apple est désormais aussi ouvert aux traqueurs d'autres marques, comme Chipolo ou Pebblebee.

Cette petite révolution logistique ne va pas s'arrêter là. Google prépare une solution similaire pour 2026 avec son réseau Find Hub (anciennement Find My Device), en signant déjà des partenariats avec des poids lourds comme British Airways, Iberia ou Singapore Airlines. L'avenir est au bagage connecté, et, pour une fois, les consommateurs seront gagnants !