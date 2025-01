Microsoft regroupe enfin les contacts d'Outlook et de Teams

Après les avoir longtemps laissés séparés, Microsoft réunit enfin les contacts de Teams et Outlook dans un même espace. De quoi en finir avec les duplications inutiles qui pourrissaient le quotidien de millions d'utilisateurs.

Microsoft débute l'année 2025 par une très bonne résolution en mettant fin à la duplication de contacts entre Teams et Outlook. Désormais, la gestion des correspondants est rassemblée dans le même espace de travail. Une nouveauté qui assure une utilisation plus unifiée de l'onglet contacts et facilite l'interaction entre les deux plateformes.

D'après l'entreprise, cette solution répond à la demande de nombreux utilisateurs. Certains étaient notamment contraints de basculer d'une application à l'autre pour retrouver un contact. Par ailleurs, la synchronisation entre les deux applications se fera plus facilement, comme l'a déclaré Microsoft : "Avec la nouvelle expérience des contacts unifiés, toutes les mises à jour des contacts sont systématiquement synchronisées entre Teams, Outlook et les API Microsoft Graph."

Nouveauté Teams/Outlook : un nouvel onglet "contacts unifiés"

Afin de rassembler au mieux les listes de contacts de Teams et Outlook, la firme de Redmond a annoncé que ces dernières seraient désormais unies "dans l'expérience des contacts unifiés". Une nouveauté disponible pour l'ensemble des utilisateurs disposant d'un compte Microsoft, comme le précise l'entreprise. Par ailleurs, les étiquettes de catégories sont également incluses dans la réunification de Teams et Outlook, offrant ainsi une meilleure utilisation des interfaces.

Pour l'heure, les utilisateurs d'Outlook ont déjà pu profiter des bénéfices de cette nouvelle fonction disponible depuis le 6 janvier dernier. Quant à ceux de Teams, une mise à jour progressive jusqu'au 30 avril mettra en place le processus. Si un doublon de contact venait à se produire, Microsoft a prévu de fusionner le contact au sein de la liste unifiée. En cas de nouvel incident, une copie de contact sera créée avec les informations de Teams et rangée dans une catégorie nommée "Conflit Teams" afin que l'utilisateur puisse retrouver facilement le doublon et résoudre le problème. L'ensemble du processus a été détaillé par la firme dans un tutoriel et une FAQ détaillée.