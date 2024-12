Xmail : Elon Musk prépare un futur concurrent de Gmail

Le projet de super application d'Elon Musk pourrait bientôt intégrer une messagerie électronique ! Baptisée Xmail, elle se veut plus simple, plus pratique et plus moderne que les services de mail classiques comme Gmail.

Elon Musk semble bien parti pour partir à la conquête du monde, ou du moins d'Internet ! Après avoir racheté – certains diront détruit – le réseau social Twitter pour le transformer en X et lancé son chatbot Grok – avec tout le lot de polémiques qui va avec –, le milliardaire s'attaque désormais au mail. Comme il l'a annoncé sur son réseau social – son moyen de communication préféré –, il travaille actuellement sur Xmail, une alternative qu'il présente comme plus simplifiée, épurée et moderne que les messageries électroniques classiques. Son objectif est d'aller à l'essentiel – l'envoi et la réception d'e-mails donc –, sans fonctions superflues. Gmail et Outlook n'ont qu'à bien se tenir !

Xmail : une plateforme moderne et simplifiée

Elon Musk l'a énoncé sur X : "Il faut repenser complètement comment on fait les mails". Exit les fonctions superflues donc, la boîte de réception sera minimaliste et moderne. Le milliardaire va porter une attention particulière à l'envoi de pièces jointes volumineuses, un point souvent critiqué sur Gmail ou Outlook. Cette fonction pourrait intéresser les utilisateurs ayant besoin de plus de flexibilité pour leurs échanges professionnels ou personnels.

Cette nouvelle plateforme s'inscrit dans une série d'initiatives lancées par Elon Musk pour transformer X en "application pour tout faire". En effet, le chef d'entreprises déjà fait part a plusieurs reprises de sa volonté de mettre au point une "super application universelle", un peu comme ce que propose WeChat, une messagerie instantanée multifonctions chinoise qui possède une quasi-exclusivité du marché du pays (voir notre article).

Celle-ci dispose de toutes les fonctions classiques – ajouter des contacts, engager de nouvelles discussions, créer des groupes, lancer des appels audio et vidéo, envoyer des messages textuels et vocaux, etc. – mais sert aussi de réseau social – on peut y publier des sortes de messages (les threads) et suivre des pages officielles. Les utilisateurs peuvent aussi entrer en contact avec les personnes autour d'eux via la géolocalisation, et chacun dispose d'un portefeuille virtuel qu'il est possible de créditer pour effectuer des achats sur le marketplace ou en magasin, mais aussi de réserver un taxi, ou de encore de réserver un rendez-vous chez le médecin, d'acheter une assurance et de commander de la nourriture.

Xmail serait donc une nouvelle pièce dans ce puzzle géant. Elon Musk compte également s'attaquer à PayPal pour l'intégrer à X. Il est indispensable d'offrir à Xmail une plateforme autonome et gratuite tout en l'agrémentant dans un écosystème, comme c'est le cas avec Gmail et sa Workplace ou Outlook et son Microsoft 365.

L'intégration du réseau social a d'ailleurs représenté une étape importante du projet. En effet, X propose déjà le partage de publications, les vidéos, les articles, et même les appels vidéo dans les messages privés. Et c'est sans compter l'intégration de l'intelligence artificielle. Reste à savoir si les réglementations anti-monopole et l'opposition des décideurs politiques ne constitueront pas trop d'obstacles.