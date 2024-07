Gmail accueille un nouvel onglet pour classer les notifications

Google lance discrètement un nouvel onglet de classement, baptisé "Notifications", sur Gmail. Il accueillera automatiquement toutes les newsletters et autres alertes "inutiles" afin de désencombrer la boîte de réception principale.

Ces derniers temps, Google effectue de petites modifications au niveau de l'interface de Gmail. Discrètes, elles n'en restent pas moins pratiques. Fin mai, l'application Android accueillait ainsi une nouvelle zone de saisie intitulée "Réponse rapide" permettant de répondre brièvement et rapidement à des messages. De quoi simplifier la communication en temps réel. Puis, en juin dernier, la version Web de la messagerie électronique s'offrait une nouvelle barre d'outils (voir notre article). Désormais, les applications iOS et Android ainsi que la version Web accueillent un nouvel onglet de classement automatique "Notifications" dans le menu afin de mieux filtrer les messages reçus dans la boîte de réception.

Notifications Gmail : un nouvel onglet pour plus de clarté

Nous recevons beaucoup d'e-mails qui, sans être des spams, sont quelque peu superflus. Par exemple, lorsque l'on s'inscrit à une newsletter, on n'a pas forcément envie de la voir en première page de notre boîte mail. C'est là que l'onglet "Notifications" entre en jeu, aux côtés de "Principale", "Promotions" et "Réseaux sociaux", qui va se charger d'accueillir les différentes alertes programmées et newsletters, qui atterrissent normalement dans la boîte de réception principale.

Cette nouvelle fonction est activée par défaut. Le nouvel onglet de classement devrait donc apparaître dans l'interface sans que l'on ait à faire quoi que ce soit. Pour le désactiver, il suffit de cliquer sur l'engrenage, en haut à droite, pour accéder aux paramètres, puis sur Voir tous les paramètres. Il faut alors sélectionner l'onglet Libellés et descendre jusqu'à la rubrique Catégories. Il ne reste alors plus qu'à cliquer sur Afficher ou Masquer pour modifier les catégories qui apparaîtront dans la boîte de réception.