Cette application gratuite vous dira qui se cache derrière un numéro de téléphone inconnu

Vous n'osez plus décrocher votre téléphone de crainte d'être encore dérangé par un démarcheur ? Installer cette application sur votre smartphone : elle vous dira qui se cache derrière un numéro inconnu.

Pas un jour ne passe sans qu'un appel d'un numéro inconnu ne vienne troubler notre téléphone fixe ou mobile. À l'autre bout, toujours le même scénario : un démarcheur commercial bien décidé à nous faire changer d'opérateur téléphonique, ou à nous vendre de nouvelles fenêtres, un abonnement, une assurance, etc. Et malheureusement, un simple raccrochage ne suffit pas à les décourager. Les appels reviennent, inlassablement.

Aussi, à force, lorsqu'un numéro inconnu s'affiche sur notre téléphone, la tentation de ne pas décrocher est grande. Entre les démarchages intempestifs et les arnaques en tout genre, il semble plus sûr de laisser l'appel passer. Heureusement, il existe des astuces pour savoir qui se cache derrière ces numéros de téléphone.

Alors, bien sûr, il existe plusieurs techniques pour diminuer les appels indésirables. Depuis le 1er janvier 2023, des numéros spécifiques sont dédiés au démarchage. Il suffit donc de bloquer tous les appels commençant par les chiffres suivants : 0162, 0163, 0270, 0271, 0377, 0378, 0424, 0425, 0568, 0569, 0948, 0949. Toutefois, il se trouve que le démarchage commercial à partir de numéros mobiles en 06 ou 07 est autorisé dans certaines conditions, sans compter que les arnaqueurs n'ont que faire de la loi.

© Truecaller

Mais alors, comment savoir qui se cache derrière un numéro inconnu ? Déjà, mieux vaut éviter de rappeler le numéro, à moins que la personne ait laissé un message vocal, car il peut s'agir d'arnaques aux appels surtaxés. Le plus simple est de rentrer le numéro de téléphone dans un moteur de recherche, comme Google, afin de savoir si ce dernier a été signalé sur des forums, des sites d'avis ou des listes de numéros indésirables. Sinon, il est possible de faire appel à des annuaires inversés, comme WhosCall ou TrapCall. Attention cependant, leur efficacité reste limitée pour les numéros privés et certains services peuvent être payants. Mais une application en particulier se révèle très utile.

Cette application, c'est Truecaller, qui révèle l'identité des appelants grâce à une base de données communautaire mise à jour par plus de 330 millions de personnes. Disponible sur Android et iOS, elle permet de savoir qui nous appelle en temps réel, en affichant son nom, son emplacement ou encore s'il s'agit d'un spammeur. Une fonction indique même la raison de l'appel.

Et, bonne nouvelle, cette application est gratuite ! Ou, plus exactement, elle possède une version gratuite, qui donne accès à l'identification de l'appelant et le blocage des spams, et une version premium qui permet de profiter d'un blocage avancé des spams, du retrait de la publicité et d'autres fonctions. Alors, qu'attendez-vous ?