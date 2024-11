Pourquoi Microsoft Office pourrait bientôt vous coûter beaucoup plus cher

Mauvaise nouvelle pour les utilisateurs de la suite bureautique de Microsoft. L'entreprise est en train d'augmenter fortement les prix de toutes ses formules, pour y inclure une fonction discutable.

Le produit le plus populaire de Microsoft est sans aucun doute sa suite bureautique, Office, avec ses fameux logiciels stars Word, Excel et PowerPoint. Pour utiliser ces applications, l'entreprise incite depuis quelques ses clients à adopter sa formule Microsoft 365, qui donne accès à certains outils de la suite bureautique moyennant le paiement d'un abonnement récurrent.

Par rapport à l'achat classique d'une licence à vie, la proposition est plutôt intéressante, car elle permet d'obtenir régulièrement de nouvelles fonctions, d'installer les applications sur plusieurs PC à la fois et même de partager son abonnement avec plusieurs personnes. Par exemple, la formule « Famille » permet d'utiliser la suite bureautique sur cinq ordinateurs simultanément, et de partager l'accès jusqu'à six personnes, le tout pour 10 € par mois ou 99 € par an. Et l'abonnement personnel, pour un seul utilisateur et cinq appareils, est encore plus compétitif à seulement 7 € par mois et 69 € par an.

Des offres particulièrement économiques et flexibles pour les étudiants, la travailleurs indépendants, les familles ou les groupes de personnes utilisant plusieurs appareils. Cependant, ces tarif avantageux risque de grimper en flèche très prochainement, avec un changement en cours de déploiement par Microsoft dans plusieurs pays. Comme l'a repéré le site Clubic, dans un article du 7 novembre 2024 signé Chloé Claessens, l'entreprise vient d'augmenter le coût des formules Famille et Personnel de Microsoft 365 de 50 $ par an, le tout pour ajouter aux forceps une fonction franchement dispensable.

Les nouveaux tarifs des formules Microsoft 365 en Australie © Microsoft

Encore une fois, il s'agit de faire la promotion de l'outil d'intelligence artificielle maison de Microsoft, Copilot. Jusqu'à maintenant, il fallait souscrire un abonnement payant de 30 € par mois à Copilot Pro pour utiliser l'assistance "intelligent" dans les applications de la suite Microsoft Office. À présent, tous les utilisateurs des formules Microsoft 365 Personnel et Famille disposent d'un accès aux fonctions de Copilot dans Office, avec toutefois un nombre limité d'utilisations via un système de crédits mensuels. Une fois atteint le plafond, il faudra alors passé par la case Copilot Pro, et donc à la caisse.

Le problème, c'est que ce "produit d'appel", sous forme d'intégration de Copilot dans toutes les formules Microsoft 365, n'est pas gratuit et entraîne donc une augmentation substantiel du coût annuel de l'abonnement. Pour le moment, ce changement tarifaire ne concerne que la Nouvelle-Zélande, Taïwan, Singapour, la Malaisie, la Thaïlande et l'Australie. Dans ce dernier pays, les formules Famille et Personnel voient ainsi leur prix augmenter de 50 $, les faisant passer à 179 $ et 159 $ par an, soit des augmentations respectives de 38 % et 45 %. Et pour le moment, aucune formule sans Copilot ne semble proposée.

Ainsi, tous les clients Microsoft 365 verront le prix de leur abonnement augmenter à son prochain renouvellement. Et petite mesquinerie supplémentaire pour les abonnés à la formule Famille, les fonctions Copilot ne seront accessibles qu'à l'utilisateur principal, et pas aux personnes qui partagent l'abonnement. Si les pays européens, comme la France, ne sont pas concernés pour l'instant, certainement en raison des règles sur la protection des données et sur les changements tarifaires en cours de contrat, il est probable que Microsoft étendra progressivement cette nouvelle politique à l'ensemble de ses clients dans le monde.