Ce sont les voitures préférées des voleurs - ils les désossent pour les pièces détachées

C'est une nouvelle tendance qui fait des ravages en France : les voleurs préfèrent désosser des voitures dans la rue et sur des parkings pour revendre leurs pièces détachées. Et certains modèles sont particulièrement visés.

Le vol de pièces détachées automobiles devient un problème de plus en plus inquiétant en France, particulièrement dans les grandes villes. Ces actes ne se limitent pas aux quartiers sensibles ou aux zones mal surveillées, ils touchent des voitures garées dans des parkings privés comme dans les rues passantes. Contrairement à ce que l'on pourrait penser, les voleurs ne cherchent plus à dérober la voiture en entier, mais préfèrent se concentrer sur certaines pièces bien plus lucratives. Phares, pare-chocs, rétroviseurs, et même roues complètes, sont ciblés, car ils sont faciles à démonter et se vendent rapidement sur le marché noir.

Cette tendance a émergé après la crise du Covid-19, une période durant laquelle la demande en pièces détachées a explosé en raison de pénuries dans le secteur. Les constructeurs peinent à répondre aux besoins, et certains automobilistes n'hésitent pas à se tourner vers des réseaux parallèles pour se fournir en composants, à des prix bien plus abordables et surtout sans attendre des semaines, voire des mois. C'est sur ce marché que les voleurs trouvent leur compte : les pièces volées sont revendues discrètement, parfois à des garagistes peu scrupuleux ou même directement à des particuliers via des messageries cryptées comme Telegram, qui servent de véritables places de marché noir.

Les véhicules les plus ciblés par ces réseaux criminels ne sont pas choisis au hasard. Les modèles populaires, particulièrement ceux fabriqués par des constructeurs français, sont les plus touchés. Ainsi, la Renault Clio V, qui a été la voiture la plus vendue en 2023, est en tête de liste. Le modèle est si convoité que certaines pièces, comme les optiques ou les capots, peuvent rapporter plusieurs centaines d'euros aux voleurs en quelques minutes seulement. Les Peugeot 208 et 2008 ainsi que la Citroën C3, autres best-sellers, sont également des cibles régulières. Ces voitures, répandues sur tout le territoire, garantissent aux malfrats une revente rapide et facile des pièces dérobées.

© Ezequiel Garrido-Unsplash

Les véhicules de luxe ne sont pas non plus épargnés, bien au contraire. Les marques allemandes telles que BMW ou Mercedes intéressent tout particulièrement les voleurs, qui savent que les pièces de ces modèles sont coûteuses et très recherchées. Le phénomène peut même aller jusqu'à des vols sur commande, où des clients peu regardants sur l'origine des pièces passent des commandes précises que les malfaiteurs s'empressent de satisfaire en désossant les voitures visées.

Face à cette montée des vols, les propriétaires de voitures se retrouvent souvent impuissants. Certains choisissent de ne plus stationner en ville ou optent pour des parkings payants et sécurisés. Ce phénomène crée un véritable sentiment d'insécurité chez les automobilistes, qui craignent de retrouver leur voiture démembrée à chaque stationnement. Bien que des solutions existent, comme le marquage des pièces pour dissuader les voleurs, il semble que le problème ne soit pas près de disparaître, tant que la demande en pièces détachées de seconde main restera forte.