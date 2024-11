"Tous les téléphones Android ont un secret amusant bien caché - voici comment le trouver"

Votre téléphone et votre tablette Android recèlent une fonction cachée assez étonnante. Une petite surprise amusante enfouie dans la section des réglages que vous pouvez découvrir en effectuant une manipulation très simple.

Vous pensez connaître votre smartphone Android sur le bout des doigts ? Votre appareil contient pourtant une surprise bien cachée que vous ne risquez pas de découvrir par hasard, même en passant des heures à explorer toutes les options disponibles dans les réglages. Et pour cause, elle a été volontairement dissimulée par les développeurs du système – les concepteurs qui écrivent le code informatique. Il s'agit de ce que l'on appelle un "easter egg", ou œuf de Pâques en français. Et comme les fameux œufs que l'on dissimile dans le jardin pour que les enfants les cherchent, les easter eggs nécessitent quelques manipulations pour être découverts.

Ainsi, pour voir ce qui vous réserve votre smartphone Android, ouvrez l'application Paramètres, allez dans la section À propos de l'appareil (ou un équivalent) puis dans la rubrique Version Android. Quand le numéro de version est affiché, tapotez dessus rapidement à plusieurs reprises jusqu'à ce qu'un nouvel écran apparaisse.

Une fois sur cet écran, vous devez réaliser quelques manipulations précises, comme une sorte de petite énigme. Sur Android 13, par exemple, l'écran affiche une petite horloge dont il faut déplacer les aiguilles pour les mettre à la position de l'heure correspondant au numéro de la version, à 13 heures donc. L'horloge se transforme alors en cercle contenant le nombre 13 et vous pouvez ensuite appuyez dessus pour générer différentes images qui peuvent vous servir éventuellement de fonds d'écran si elles sont à votre goût.

De gauche à droite : l'écran caché sur Android 11, 12 et 13 © CCM

Sur la précédente version du système, l'énigme à résoudre était presque la même, hormis la position des aiguilles qui devait être réglée sur 12 heures, mais les images générées étaient différentes. En revanche, sur Android 11, il s'agissait de faire tourner trois un cadran, comme celui d'un coffre-fort, afin de débloquer des commandes supplémentaires dans le menu Marche/Arrêt qui donnaient accès à petit jeu consistant à s'occuper de chats virtuels. Chaque version d'Android propose ainsi un mini jeu ou un puzzle différent pour accéder à ce fameux easter egg. Si vous êtes du genre à vite vous impatienter devant ce type de petit casse-têtes, vous pouvez évidemment allez chercher directement la solution sur Internet en effectuant avec les mots "easter egg Android" suivis du numéro de la version installée sur votre téléphone.

Dans une tradition presque aussi vieille que l'informatique, les développeurs dissimulent souvent de petits secrets dans leurs programmes, qu'il s'agisse de jeux vidéo, d'applications ou même de systèmes d'exploitation. Ces morceaux de code cachés peuvent contenir un simple message, une image et parfois même des mini jeux. Si Google a pris l'habitude d'inclure un easter egg dans chaque version d'Android, la pratique est surtout extrêmement répandue dans le monde des jeux vidéo, dans lesquels les développeurs ne se privent pas de cacher des références ou des clins d'œil à d'autres œuvres les ayant inspirés, dans des endroits a priori inaccessibles ou derrière des énigmes loufoques.

Mais on trouve également des easter eggs dans des endroits plus inattendus et insolites, comme certains lieux sur Google Maps, des logiciels professionnels comme Photoshop et même sur la page Easter Egg du Wikipédia français, sur laquelle vous pourrez d'ailleurs trouver de nombreuses pistes si le sujet vous amuse et que vous souhaitez découvrir de nouveaux petits secrets dans vos applications préférées.