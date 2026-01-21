Cette astuce toute simple dans Excel fait gagner un temps fou au quotidien

Avec cette technique toute simple, vous pourrez supprimer d'un seul coup toutes les lignes, les colonnes ou les cellules vides d'un tableau Excel. Idéal pour faire rapidement le ménage !

Si vous travaillez régulièrement avec Excel, le célèbre tableur de la suite bureautique de Microsoft, vous avez peut-être déjà passé de longues minutes à supprimer une-à-une les lignes vides dans un tableau. L'opération peut être particulièrement longue, fastidieuse, et source d'erreur, d'autant plus que votre tableau est grand et contient de nombreuses entrées.

Heureusement, le tableur de Microsoft contient une petite fonction très puissante et pourtant méconnue, qui permet de sélectionner d'un seul coup toutes les cellules vides d'un tableau, et ainsi de pouvoir supprimer instantanément les lignes ou même les colonnes correspondantes. La manipulation est toute simple et ne nécessite, littéralement, qu'une seule touche du clavier et quelques clics de souris.

Pour parvenir à ce résultat, commencez par ouvrir un fichier Excel contentant des lignes vides que vous voulez supprimer. Ensuite, appuyez sur la touche F5 de votre clavier pour fait apparaître une petite fenêtre nommée Atteindre. Dans celle-ci, cliquez sur le bouton Cellules... en bas à gauche, ce qui ouvrira une nouvelle fenêtre intitulée Sélectionner les cellules, laquelle vous proposera plusieurs options.

Cliquez simplement sur l'option intitulée Cellules vides, puis validez en cliquant sur le bouton OK. La petite fenêtre se ferme et toutes les cellules vides de votre tableau sont alors sélectionnées. Pour supprimer toutes les lignes correspondantes d'un seul coup, faîtes un clic-droit sur l'une des cellules sélectionnées et cliquez sur Supprimer dans le menu contextuel.

Une petite fenêtre nommée Supprimer va apparaître et vous proposer quatre possibilités. Cliquez alors sur l'option Ligne entière, validez en cliquant sur le bouton OK... et constatez le résultat ! Toutes les lignes qui contenaient des cellules vides ont été supprimées d'un seul coup et ont disparues de votre tableau.

Par ailleurs, vous pouvez également utiliser cette méthode pour supprimer uniquement les lignes vides d'une certaine partie d'un tableau. Pour ce faire, commencez par sélectionner la zone en question avec la souris, puis suivez les mêmes étapes que précédemment : appuyez sur F5, cliquez sur Cellules... puis cochez l'option Cellules vides.

De cette manière, seules les cellules vides situées dans la zone sélectionnée seront mises en surbrillance, et vous pourrez alors les supprimer de la même façon, avec un clic-droit sur l'une d'elles, puis en cliquant sur Supprimer dans le menu contextuel et en cochant l'option Lignes entières dans la fenêtre de suppression.