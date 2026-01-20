Cette formule d'EDF permet de réaliser de grosses économies sur vos factures d'électricité

Les fournisseurs d'électricité alternatifs offrent des contrats intéressants pour réaliser des économies, mais EDF propose également une option particulièrement efficace pour réduire sa facture... à quelques conditions.

L'ouverture à la concurrence du marché de la distribution d'électricité en France a permis l'émergence de nouveaux fournisseurs et l'apparition d'offres "aux prix de marché". Ces contrats aux tarifs alléchants ne sont toutefois pas sans risque, car les prix pratiqués varient en fonction des fluctuations du marché de gros de l'électricité, et peuvent parfois exploser d'un seul coup,

C'est exactement ce qui s'est passé durant la crise de l'énergie en 2022, pendant laquelle certains consommateurs sur ces "offres de marché" ont vu le montant de leur facture s'envoler. À tel point que leurs fournisseurs les ont gentiment priés de résilier leur abonnement... pour retourner chez EDF (et au passage revendre très cher l'électricité achetée à vil prix au fournisseur historique dans le cadre de l'ARENH, mais c'est une autre histoire).

Pour se protéger des variations du marché et profiter d'un prix de l'énergie régulé, la meilleure solution reste donc de souscrire un contrat chez EDF au Tarif Réglementé de Vente de l'Électricité (TRVE), le fameux Tarif Bleu. Et tout en profitant de la sécurité offerte par prix réglementés, il est également possible de réaliser des économies substantielles sur sa facture, car l'électricien français propose des options tarifaires intéressantes.

© CCM

Le Tarif Bleu proposé par EDF se compose en effet de trois formules. L'Option Base, la plus connue, consiste simplement en un contrat à prix fixe, quel que soit le jour de la semaine ou l'heure de la journée, avec un kWh à 0,1906 euros depuis le 1er février 2025. L'Option Heures Creuses, très populaire également, propose un prix du kWh variable en fonction de l'heure de la journée, à 0,2028 €/kWh en Heures Pleines (HP), souvent de 6h à 22h, et 0,1608 €/kWh en Heures Creuses (HC), de 22h à 6h en général.

Et depuis quelques années, il existe une troisième formule au Tarif Bleu qui permet de réaliser des économies encore plus conséquentes : l'Option Tempo. Dans celle-ci, le prix du kWh varie à la fois en fonction de l'heure de la journée et du jour de l'année. Concrètement, EDF attribue une couleur à chaque jour, en fonction de la demande d'électricité sur le réseau : Bleu, Blanc ou Rouge. Les jours Bleus et Blancs profitent de prix très avantageux, tandis que le kWh coûte (beaucoup) plus cher les jours rouges, afin d'inciter les clients à moins consommer pour soulager le réseau.

Et les différences de prix sont conséquentes : en jour Bleu, le kWh est à 0,1296 € en HC et à 0,1609 € en HP ; en jour Blanc, le kWh est à 0,1486 € en HC et à ,01894 € en HP ; et enfin en jour Rouge, le kWh est à 0,1568 € en HC et... à ,07562 € en HP ! Sur six tarifs différents, cinq sont inférieurs aux tarifs Base, et un seul est (très) supérieur. Heureusement, le nombre maximum de jours de chaque couleur dans l'année est plafonné, à savoir 300 jours bleus, 43 jours blancs et seulement 22 jours rouges. Et bonne nouvelle, les samedi et les dimanche ne sont jamais rouges.

Ainsi la grande majorité des jours bénéficient d'un prix du kWh très avantageux tout au long de l'année avec l'option Tempo, ce qui permet généralement de réaliser plusieurs centaines d'euros d'économie par an, à logement et composition du foyer équivalente. Néanmoins, cette option implique aussi des contraintes assez lourdes en termes de consommation d'énergie, et peut même se révéler contre-productive pour certains foyers.

En effet, il peut arriver que plusieurs journées d'affilée, voire une semaine complète, soient placés en Rouge, comme c'est on le voit sur l'image ci-dessus pour le mois de janvier 2025. Pour les ménages vivant dans des logements mal isolés, il est alors presque impossible de ne pas chauffer du tout pendant la journée sur de si longues périodes, surtout en présence de personnes fragiles comme des enfants ou des séniors. Et pour ceux vivant en logement collectif, il n'est pas toujours possible de reporter en heures creuses certaines consommations, telles que le lave-linge, certaines copropriétés l'interdisant pour des questions de nuisances sonores.

L'Option Tempo d'EDF peut donc être une excellente formule pour réaliser d'importantes économies sur sa facture d'électricité, mais à certains conditions. Il faut être capable de piloter précisément ses équipements, notamment d'eau chaude sanitaire et de chauffage, et de reporter ses consommations les jours rouges, même durant plusieurs d'affilée. Cette option tarifaire s'adresse donc plutôt aux ménages vivant en pavillon individuel, de construction récente et bien isolé. Par ailleurs, la Commission de Régulation de l'Énergie souhaite relevé progressivement le prix de l'option Tempo, et celle-ci devrait donc voir son tarif augmenté dans les prochains mois.