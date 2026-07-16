En pleine canicule, cette appli gratuite repère tous les points d'eau et de fraîcheur autour de vous

Avec ces fortes chaleurs, il faut pouvoir se rafraîchir, remplir une gourde et se mettre à l'ombre régulièrement quand on sort. Ça tombe bien, l'appli ICI Toilettes répertorie tous les points d'eau et zones de fraîcheur dans les villes de France.

Les trois canicules successives qui ont touché la France ont durement éprouvé nos organismes. Avec des températures qui ont atteint les 40 °C, voire 45 °C dans certaines régions, la population a commencé à prendre conscience de l'impact qu'aura le réchauffement climatique sur notre vie quotidienne. Il n'y a plus le choix : il va falloir s'adapter ou subir.

Face à ces températures extrêmes, certaines applications sont devenues nos meilleures alliées. C'est le cas de NADIR, une appli qui calcule le meilleur créneau d'aération selon la météo et le logement, ou encore Fraichoù, une appli GPS qui propose des trajets piétons et à vélo les plus frais, et non les plus courts.

Une autre application bien connue du grand public entend désormais rendre un service particulièrement utile en période de fortes chaleurs. Développée par Urban Services, ICI Toilettes permet depuis plusieurs années de localiser les toilettes publiques ainsi que celles dans les commerces partenaires. Avec sa dernière mise à jour, elle permet désormais de localiser les points d'eau publics autour de soi. Parfait pour se rafraîchir et se désaltérer !

ICI Toilettes : WC, points d'eau et zones de fraîcheur

Lancée en 2022 sur Android et iOS, ICI Toilettes est une application gratuite qui aide les utilisateurs à trouver rapidement des toilettes accessibles autour d'eux. Elle recense à la fois les sanitaires publics et un réseau de commerces partenaires – bars, cafés ou brasseries – qui acceptent d'ouvrir leurs toilettes gratuitement, sans obligation de consommation. Grâce à la géolocalisation, l'application affiche les points les plus proches et tient compte de leurs horaires d'ouverture pour orienter l'utilisateur vers la meilleure solution. Elle permet également de filtrer les lieux accessibles aux personnes à mobilité réduite, équipés de tables à langer ou proposant des protections menstruelles. Au total, Urban Services y a déjà répertorié 28 000 toilettes publiques actives.

Fort de ses 810 000 connexions, l'application a décidé d'aller plus loin et indique désormais, avec la version 4.3.0, 25 000 points d'eau dans quelque 8 200 communes françaises. Ainsi, les fontaines, bornes d'eau potable et autres équipements permettant de remplir une gourde apparaissent désormais directement sur la carte de l'application. ICI Toilettes a également pour ambition de cartographier les "zones de fraîcheur" pour l'ensemble des villes françaises dans les prochaines semaines. La ville de Montreuil a déjà qualifié l'ensemble de ses points d'eau et zones de fraîcheur tandis que, à Paris, 300 zones de fraîcheur ont déjà été référencées.

L'application s'appuie sur une base de données collaborative alimentée par les collectivités, les associations et les utilisateurs eux-mêmes. Chacun peut ainsi signaler l'existence d'un point d'eau ou de toilettes, indiquer s'ils sont toujours accessibles ou signaler un équipement hors service. Les informations sont ensuite vérifiées avant d'être intégrées à la carte.

"L'accès aux toilettes est un besoin fondamental, tout comme l'accès à l'eau potable ou à des espaces de fraîcheur lors des fortes chaleurs. Ces services constituent ensemble les conditions d'une ville accueillante et inclusive au quotidien", explique Thomas Herquin, co-fondateur de l'application. "Des solutions low-tech comme ICI Toilettes, simples et immédiatement mobilisables, permettent de rendre visibles et accessibles les ressources déjà présentes sur le territoire". Une excellente initiative !