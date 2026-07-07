Fraichoù : cette appli française trouve les itinéraires les plus frais pour vos déplacements pendant la canicule

Alors que la France entame déjà son troisième épisode caniculaire, l'appli GPS gratuite Fraichoù est plus utile que jamais. Sa particularité : proposer les trajets piétons et à vélo les plus frais, et non les plus courts.

Après deux épisodes précoces et intenses en mai et en juin, la France surchauffe de nouveau avec une troisième canicule qui frappe tout le territoire. Avec des températures qui atteignent allègrement les 30 °C voire les 40 °C dans certaines régions, sortir de chez soi revient à s'exposer à une véritable fournaise. Les déplacements en ville représentent désormais un véritable enjeu de santé publique, en particulier pour les personnes âgées, les jeunes enfants ou les personnes souffrant de maladies chroniques.

Face à la multiplication des épisodes de canicule, un développeur français a conçu une application Web capable de privilégier les trajets les moins exposés à la chaleur. Baptisé Fraichoù, cet outil gratuit propose aux piétons et aux cyclistes des parcours davantage ombragés afin de rendre leurs déplacements plus supportables. Car trouver le chemin le plus court n'est plus forcément la priorité lorsque le thermomètre dépasse les 35 °C...

Fraichoù : un outil d'adaptation face au défi climatique

L'idée est née d'un constat très concret. Les applications de navigation classiques, comme Google Maps, recherchent avant tout le trajet le plus rapide ou le plus court, sans tenir compte des conditions de chaleur. Pourtant, parcourir quelques centaines de mètres supplémentaires sous les arbres peut parfois être bien plus agréable, voire plus sûr, que d'emprunter une avenue entièrement exposée au soleil.

Le service a été développé par Axel Aubry, un ingénieur informatique installé à Rennes. Lors des premières chaleurs de l'année, il s'est rendu compte qu'il avait naturellement modifié ses déplacements : "Je me suis rendu compte que naturellement, je suivais un petit peu les itinéraires les plus frais, les endroits d'ombre dans les lieux que je connaissais", explique-t-il à TF1 Info.

Fraichoù : des trajets un peu plus longs, mais plus frais

Concrètement, Fraichoù fonctionne directement depuis un navigateur Web, sans nécessiter d'installation. L'utilisateur renseigne son point de départ et sa destination, puis l'application calcule deux, voire trois propositions de trajet : le plus court, le plus équilibré, et le plus frais.

Pour déterminer les zones les plus fraîches, l'outil exploite une intelligence artificielle et des données publiques issues de diverses sources. Par exemple, il a recours aux informations fournies par la BD Topo, une gigantesque description vectorielle 3D des éléments du territoire et de ses infrastructures, à OpenStreetMap pour recenser les parcs, les fontaines ou les points d'eau présents sur le trajet, les cartes de l'IGN (Institut national de l'information géographique et forestière), ainsi que les données en open data partagées par les collectivités pour définir leur couverture en arbres.

Toutes ces informations cartographiques sur les bâtiments, les arbres et le relief lui permettent d'estimer les portions de rues qui bénéficient d'ombre selon l'heure de la journée. Les conditions météorologiques, comme la position du soleil, sont également prises en compte pour affiner les calculs. L'objectif n'est donc pas seulement de repérer les espaces verts, mais d'évaluer le niveau réel d'exposition au soleil au moment du déplacement. Les itinéraires proposés, s'ils sont légèrement plus longs, permettent de gagner en moyenne entre 2 et 4°, selon les températures journalières, l'heure de la journée, l'environnement urbain, le taux d'humidité et les chemins empruntés.

Notons que Fraichoù ne se contente pas de rechercher de l'ombre, mais affiche également différents points d'intérêt utiles pendant les fortes chaleurs, notamment les fontaines d'eau potable accessibles sur le parcours.

Pensée comme un projet évolutif, l'application ne propose pour l'instant des itinéraires à la fraîche que pour Paris, Rennes et Lille. Elle a toutefois vocation à couvrir progressivement un nombre croissant de villes françaises. Pour définir quelle sera la prochaine ville à développer, Axel Aubry a lancé un vote sur son site. Pour l'heure, c'est la ville de Nantes qui arrive en tête. Le développeur souhaite également continuer à améliorer la précision des calculs et à enrichir les données disponibles afin de proposer des trajets toujours plus adaptés aux conditions réelles. Depuis son lancement il y a une dizaine de jours, plus de 5 000 personnes ont déjà utilisé Fraichoù.