NADIR : cette appli gratuite vous dit quand exactement ouvrir vos fenêtres pendant la canicule

Pour savoir quand ouvrir et refermer vos fenêtres afin de rafraîchir au mieux votre logement lors de la canicule, vous pouvez compter sur NADIR, une appli qui calcule le meilleur créneau d'aération selon la météo et votre logement.

Après deux épisodes précoces et intenses en mai et en juin, la France surchauffe de nouveau avec une troisième canicule qui frappe tout le territoire. Avec des températures qui atteignent allègrement les 30 °C voire les 40 °C dans certaines régions, il n'y a d'autre choix que de se barricader chez soi et d'attendre que la chaleur retombe pour aérer son logement. Mais le faire au mauvais moment, c'est-à-dire lorsque l'air extérieur est plus chaud que celui du foyer, peut grandement aggraver les choses ! Pour aider ses concitoyens, un conseiller métropolitain lyonnais du nom de Solal Gendrin a mis au point NADIR, un outil gratuit capable d'indiquer précisément le meilleur moment pour ouvrir et refermer ses fenêtres.

NADIR : une appli pour optimiser l'aération de son logement

Hébergé sur GitHub et accessible depuis un navigateur Web ou une application sur iOS, NADIR se veut à la fois simple d'utilisation, gratuit, sans publicité et sans collecte de données personnelles. L'utilisateur renseigne plusieurs caractéristiques de son logement, notamment sa localisation, la température intérieure, l'orientation des façades, le niveau d'inertie thermique des murs et les possibilités de ventilation. Pour les logements traversants, il est même possible d'indiquer plusieurs expositions afin d'affiner les calculs. L'application combine ensuite ces informations avec les prévisions météorologiques du service Open-Meteo et simule l'évolution de la température du logement sur les trente heures à venir.

L'application donne ensuite un créneau pendant lequel il faut aérer le logement. Dans certaines situations, elle peut même recommander de ne pas aérer du tout, notamment lorsque les nuits restent exceptionnellement chaudes et que l'air extérieur ne permettrait aucun rafraîchissement. Un graphique compare également la température estimée du logement avec celle de l'extérieur afin d'aider les utilisateurs à bien tout comprendre. NADIR peut également estimer combien de degrés peuvent être gagnés au pic de chaleur. De son côté, la version iOS propose des widgets, des raccourcis Siri et des alarmes système qui sonnent au moment d'ouvrir puis de fermer, même application fermée.

Le développeur insiste toutefois sur un point important : les calculs fournis par NADIR restent des estimations. L'application ne connaît pas tous les paramètres d'un logement, comme la qualité de l'isolation, le type de vitrage ou encore l'étage de l'appartement. De plus, dans les centres-villes denses, les températures nocturnes peuvent rester plusieurs degrés au-dessus de celles annoncées par les modèles météorologiques. Le béton, l'asphalte et les bâtiments emmagasinent la chaleur pendant la journée et la restituent lentement durant la nuit. Ses résultats doivent donc être considérés comme des ordres de grandeur et non comme des mesures exactes. Mais c'est tout de même un petit outil pratique pour aider les particuliers à mieux gérer la ventilation de leur logement !