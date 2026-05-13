Rambler : la dictée vocale de Gboard s'améliore de façon spectaculaire

Pour améliorer la dictée vocale de son clavier virtuel Gboard, Google lance Rambler, une fonction capable de nettoyer automatiquement les erreurs, hésitations et répétitions de l'oral pour mettre en forme le message écrit.

La fonction de dictée vocale de Gboard, le clavier mobile de Google, est un outil très pratique qui permet d'écrire des messages sans faute de frappe, et ce, même si les utilisateurs ont les mains occupées. Pour ce faire, il suffit d'appuyer sur l'icône de microphone disponible dans Gboard et de commencer la dictée. Elle entraîne toutefois une petite frustration, puisqu'elle retranscrit aussi les répétitions, les hésitations, les " et donc, euuuuh, du coup" à tout bout de champ ou encore des phrases corrigées en cours de route. Il faut donc parfois repasser derrière pour corriger le message et faire en sorte qu'il soit à peu près recevable. À l'occasion de l'Android Show I/O 2026, qui s'est tenu le 12 mai dernier, Google a dévoilé Rambler, une nouvelle fonction qui vise à corriger ce problème grâce à une dose d'IA.

Rambler : une IA qui filtre les défauts de l'oralité

Sans grande surprise, le géant du numérique compte sur Gemini Intelligence, le nouveau terme utilisé par Google pour désigner les fonctions d'IA évoluées qui seront proposées sur Android, pour résoudre le problème lié à la dictée vocale sur Gboard. Avec Rambler, la saisie vocale de Gboard se révèle capable de filtrer les marques d'oralité et le contenu superflu afin d'écrire un message concis et bien construit. L'IA se charge alors de supprimer les hésitations, de retirer les répétitions, de corriger un élément de langage, de reformuler un message pour le rendre plus clair, de comprendre plusieurs langues au sein d'une même phrase – de quoi faire plaisir aux amateurs de franglais – et même de recevoir des consignes après la dictée (transformer un message en liste, ajouter des émojis etc.).

© Google

Pour ce qui est de la confidentialité des données, Google indique que l'audio sert uniquement à la transcription en temps réel et n'est donc ni stocké, ni sauvegardé. De plus, un indicateur visuel signale clairement quand la fonction est activée.

Rappelons que, pour profiter des fonctions de Gemini Intelligence à leur lancement cet été, il faudra posséder un smartphone compatible (Samsung Galaxy ou Google Pixel les plus récents). Néanmoins, elles devraient être disponibles, à terme, dans tout l'écosystème Android. Petit plus : étant donné que Gboard est installé par défaut sur tous les appareils tournant sous le système d'exploitation de Google, cela signifie qu'il sera possible de profiter de Rambler dans tout un tas d'applications, comme Google Messages, WhatsApp, Slack, etc.