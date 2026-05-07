Comment envoyer et recevoir de l'argent avec Wero, le service de paiement mobile européen ?

Wero est un nouveau service de paiement mobile européen, gratuit et souverain. Découvrez comment l'utiliser pour réaliser des paiements entre particuliers et payer vos achats en ligne et chez les commerçants.

Vous avez sûrement entendu parler de Wero ces derniers mois. Il s'agit d'une solution de paiement mobile développée par l'European Payments Initiative (EPI) et l'alliance EuroPa, qui permet d'effectuer des virements instantanés entre particuliers simplement à l'aide d'un numéro de téléphone ou d'un QR code.

Depuis ce mois de mai 2026, Wero permet également de payer ses achats en ligne pour les clients des établissements des Banque Populaire et Caisse d'Épargne – même si les marchands éligibles sont encore peu nombreux. Le service est actuellement disponible en France, en Allemagne et en Belgique, et sera prochainement lancé dans d'autres pays. Voici comment utiliser le service de paiement mobile.

Aujourd'hui, Wero est encore dans une phase de transition dans sa manière d'être proposé aux utilisateurs. Dans la grande majorité des cas, le service est directement intégré dans l'application mobile de votre banque. Autrement dit, pour envoyer ou recevoir de l'argent, il vous suffit de passer par l'interface habituelle de votre établissement bancaire, sans avoir à télécharger un nouvel outil – attention, pour le CIC, il faut passer par l'application CIC Pay, qui est l'appli de paiement du groupe, distincte de l'appli principale.

La seule exception concerne La Banque Postale, qui a fait le choix de proposer une application Wero distincte, séparée de son application bancaire principale. Toutefois, comme le rapporte 60 millions de consommateurs, Wero devrait, d'ici trois ou cinq ans, devenir une application indépendante pour tout le monde, afin de faciliter l'accès à l'ensemble de ses services.

Pour profiter de Wero, il vous suffit d'être client d'une banque qui propose le service, à savoir la plupart des établissements de France, à l'exception du CCF, de BoursoBank et d'Axa Banque – mais ils pourraient rejoindre le programme par la suite. Même les 16-18 ans peuvent l'utiliser dans certaines banques, à condition d'avoir l'accord de leurs parents ou de leurs tuteurs légaux.

L'activation de Wero est simple. Une fois connecté à votre application bancaire, il vous suffit d'accepter les conditions d'utilisation du service et d'associer votre numéro de téléphone à votre compte. Cela permet de vous identifier dans le système sans avoir à communiquer un IBAN à chaque transaction. Selon les banques, un code de sécurité ou une validation via authentification forte peut être exigé. Après cette configuration initiale, le service est immédiatement opérationnel.

Wero : quels sont les avantages ?

Wero présente plusieurs avantages par rapport aux virements classiques. Le principal tient à l'instantanéité : l'argent est transféré en quelques secondes, y compris le week-end et les jours fériés, là où un virement classique peut parfois mettre plus de 24 heures – même si, depuis janvier 2025, les banques proposant les virements instantanés ne peuvent plus prélever de frais.

© European Paiements Initiative

Tout est sécurisé : vous ne communiquez aucune donnée sensible à votre interlocuteur, qu'il s'agisse de votre IBAN ou de vos numéros de carte bancaire. Et si vous ne souhaitez pas transmettre votre e-mail ou votre numéro de téléphone, vous pouvez générer un QR code à la place. La seule contrainte, c'est que l'autre personne de l'échange dispose elle aussi du service.

Le service mise sur la simplicité, puisqu'un numéro de téléphone ou un QR code suffit pour effectuer un paiement. En plus, l'outil est transfrontalier, puisqu'il permet d'effectuer des paiements en France, en Belgique et en Allemagne. Le Luxembourg et les Pays-Bas devraient les rejoindre courant 2026, suivis de l'Autriche fin 2027-début 2028, puis des pays du sud de l'Europe (Espagne, Italie, Portugal).

Enfin, Wero s'inscrit dans une logique de souveraineté européenne, avec l'ambition de proposer une alternative unifiée aux solutions internationales déjà présentes sur le marché. En effet, depuis plusieurs années maintenant, les paiements par carte bancaire en Europe sont dominés par deux géants, à savoir Visa et Mastercard.

Mais ces solutions, bien qu'elles soient particulièrement pratiques pour les achats en magasin et en ligne, impliquent que les consommateurs confient la gestion de leurs données et de leurs transactions à des entreprises basées hors de l'Union européenne, soumises à des cadres juridiques étrangers.

Et autant dire qu'avec les relations pour le moins explosives avec les États-Unis, il s'agit d'un problème de taille. Si jamais le pays de l'Oncle Sam décidait subitement de couper l'accès à certaines de leurs technologies en Europe – ce qui est d'ailleurs arrivé au juge français de la Cour pénale internationale (CPI) Nicolas Guillou –, nous serions sérieusement handicapés.

Et c'est le même problème avec les autres solutions de paiement en ligne que sont PayPal, Apple Pay et Google Pay. Wero apparaît donc comme une alternative nécessaire, bien que le service tourne pour l'instant en partie sur les serveurs... d'Amazon Web Services, aux côtés d'autres fournisseurs européens et internationaux. Rien n'est parfait !

Pour envoyer de l'argent, vous devez vous rendre dans la rubrique dédiée à Wero au sein de votre application bancaire. Choisissez ensuite le contact à qui vous souhaitez transférer des fonds, soit en sélectionnant un numéro enregistré dans votre répertoire, soit en saisissant directement un numéro de téléphone.

Après avoir indiqué le montant, vous pouvez ajouter un motif de paiement avant de valider l'opération. Une authentification, souvent via biométrie ou code sécurisé, vous est ensuite demandée pour confirmer la transaction. C'est bon, le bénéficiaire reçoit alors presque immédiatement l'argent avec une notification. Attention, il existe un plafond pour les transferts, qui dépend de chaque banque. Pour Fortuneo par exemple, il s'élève à 300 euros.

© European Paiements Initiative

Recevoir de l'argent avec Wero est là aussi très simple, puisqu'il n'y a rien à faire une fois le service activé. Deux modes de réception sont possibles :

le paiement spontané, si vous avez communiqué votre e-mail ou votre numéro de téléphone à la personne, qui peut alors vous envoyer directement un paiement Wero via son application ;

le paiement à la demande, pour réclamer un paiement. La personne concernée reçoit une notification avec la possibilité de régler en un clic via Wero.

Le paiement par QR code constitue une autre fonction clé du service. Concrètement, vous pouvez générer un QR code depuis votre application pour recevoir un paiement, par exemple lors d'un remboursement entre amis. Il suffit alors à la personne qui paie de scanner ce code avec son smartphone pour accéder automatiquement aux informations de transaction. Le montant peut être prérempli ou saisi manuellement avant validation. De quoi limiter les erreurs de saisie et accélérer le processus.

© Société Générale

Dans le cadre des achats en ligne, le QR code ou l'intégration directe de Wero comme moyen de paiement permet de régler vos achats sans entrer vos coordonnées bancaires ou passer par un intermédiaire. Vous validez simplement l'opération depuis votre application mobile. Sur ordinateur, il suffit de flasher un QR code pour que celle-ci s'ouvre et que vous puissiez valider le paiement, comme vous le feriez habituellement.

Attention, cette fonction est encore en cours de déploiement. Pour l'instant, elle concerne uniquement les clients des établissements du groupe BPCE (Banque Populaire, Caisse d’Épargne), mais les autres banques devraient suivre le mouvement d'ici juin ou juillet. De même, les marchands ayant activé cette option sont fortement restreints – au moment où nous écrivons ces lignes, il n'y a que l'ESF (École du ski français), mais d'autres enseignes ont déjà signé un accord de collaboration avec EPI, à savoir la SNCF, Air France, E.Leclerc, Veepee, Orange-Sosh et Dott. La fonction devrait s'étendre à davantage de commerçants en ligne dès octobre 2026, avant d'enfin arriver en magasin courant 2027.