Wero, la solution de paiement européenne, débarque en France pour les achats en ligne

Les clients de la Banque Populaire et de la Caisse d'Épargne vont bientôt pouvoir utiliser le service de paiement mobile Wero pour régler leurs achats en ligne, puis en magasin. Une solution alternative aux services américains !

Depuis plusieurs années maintenant, les paiements par carte bancaire en Europe sont dominés par deux géants, à savoir Visa et Mastercard. Bien que ces solutions, utilisées aussi bien en ligne qu'en magasin, soient particulièrement pratiques, elles impliquent que les consommateurs confient la gestion de leurs données et de leurs transactions à des entreprises basées hors de l'Union européenne, soumises à des cadres juridiques étrangers.

Et, dans le contexte actuel tendu avec les États-Unis, il s'agit là d'un problème de taille. Sans compter que, si le pays de l'Oncle Sam décidait subitement de couper l'accès à certaines de leurs technologies en Europe – ce qui est d'ailleurs arrivé au juge français de la Cour pénale internationale (CPI) Nicolas Guillou –, nous serions sérieusement handicapés. Et c'est le même problème avec les autres solutions de paiement en ligne que sont PayPal, Apple Pay et Google Pay.

Afin de réduire cette dépendance, l'European Payments Initiative (EPI) et l'alliance EuroPa ont mis au point Wero. Pour rappel, cette solution de paiement mobile, qui a remplacé Paylib au début de l'année 2025, permet d'effectuer des virements instantanés entre particuliers simplement à l'aide d'un numéro de téléphone ou d'un QR code. Et elle fait encore un peu plus son nid dans l'Hexagone puisque, dès mai 2026, le groupe BPCE, maison mère de Banque Populaire et de Caisse d'Épargne, va autoriser les achats en ligne avec Wero à 500 000 de ses clients. Il étendra ensuite cette fonction à l'ensemble de son parc de 13 millions de clients d'ici cet été.

© Société Générale

Wero : la Banque Populaire et la Caisse d'Épargne ouvrent la marche

Le principe de ce nouveau moyen de paiement est on ne peut plus simple. Au moment de régler une commande, l'utilisateur pourra choisir Wero depuis son smartphone ou son ordinateur, puis payer directement depuis son compte bancaire. Il n'aura pas besoin d'entrer un numéro de carte ou de passer par un intermédiaire, l'argent sera débité sur son compte via un virement instantané. Et comme Wero sera intégré directement dans les applications Banque Populaire et Caisse d'Épargne, il n'y aura rien à télécharger en plus. Sur ordinateur, il suffira de flasher un QR code pour que celle-ci s'ouvre et que l'utilisateur puisse valider le paiement, comme il le ferait habituellement. Sur mobile, c'est encore plus simple, puisque l'application bancaire s'ouvrira automatiquement après avoir sélectionné le moyen de paiement.

La seule limite, c'est que le marchand devra avoir activé cette option de paiement pour sa boutique en ligne. Pour l'instant, le groupe BPCE indique que son service fonctionne pour le site de vente de séjours de l'ESF (École du ski français). D'autres enseignes ont également signé un accord de collaboration avec EPI, à savoir la SNCF, Air France, E.Leclerc, Veepee, Orange-Sosh et Dott. Cette liste, pour l'instant assez courte, devrait rapidement s'allonger au cours de l'été.

Pour l'instant, Wero est limité aux établissements du groupe BPCE, mais les autres banques devraient suivre le mouvement d'ici juin ou juillet Le service a déjà été lancé en Allemagne fin 2025 et en Belgique début 2026 pour le paiement en ligne, il était donc temps que la France rattrape son retard. La prochaine étape pour Wero sera le déploiement dans les points de vente physiques à partir de 2027. Il s'agira là d'un test décisif, puisque huit transactions électroniques sur dix y sont réalisées. Reste à voir si les usagers adopteront ce nouveau réflexe au moment de passer à la caisse.