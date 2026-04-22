ChatGPT Images 2.0: OpenAI déploie son nouveau générateur d'images pour tout le monde

OpenAI dévoile ChatGPT Images 2.0, une version améliorée de son IA génératrice d'images qui apporte de nombreuses nouveautés, comme différents formats, une meilleure unité visuelle et, surtout, une vraie prise en charge du texte.

Ces derniers mois n'ont pas été tendres pour OpenAI ! Entre les vagues de démissions, l'échec de Sora, un boycott aux États-Unis et une concurrence de plus en plus féroce, notamment de la part de Google et d'Anthropic, l'entreprise de Sam Altman n'a pas le luxe de se reposer sur ses acquis. Aussi, pour rester dans la course, elle vient de dévoiler, ce 22 avril 2026, son nouveau et très impressionnant générateur d'images, baptisé ChatGPT Images 2.0.

Basée sur le modèle gpt-image-2, cette nouvelle itération a toujours pour but de concevoir des images de qualité, à partir d'une simple demande textuelle ou sur la base d'une photo, mais se veut plus précise que son prédécesseur. Elle embarque une panoplie de nouveautés, à commencer par la prise en charge de différents formats et ratios, une meilleure gestion des langues non latines et du texte, la résolution 2K, la capacité à rechercher des informations sur le Web, ainsi que l'intégration de deux modes distincts. De quoi concurrencer sérieusement Nano Banana 2 et Nano Banana Pro, et attirer les professionnels.

ChatGPT Images 2.0 : des progrès pour les images complexes

L'amélioration la plus marquante concerne la précision des images générées. Les versions précédentes souffraient d'erreurs fréquentes, en particulier dans le rendu des textes, des mains ou des détails complexes. ChatGPT Images 2.0 apporte une réponse directe à ces défauts en produisant des visuels beaucoup plus fidèles aux instructions. Le modèle comprend mieux les descriptions longues et nuancées, ce qui permet d'obtenir des résultats plus cohérents, y compris dans des scènes complexes mêlant plusieurs éléments.

Cette amélioration est possible grâce à la capacité du système à "réfléchir" avant de générer une image. Concrètement, l'intelligence artificielle ne se contente plus d'exécuter immédiatement la requête : elle passe par une étape intermédiaire d'analyse qui améliore la qualité du résultat final. Le fonctionnement de l'outil se rapproche ainsi davantage du raisonnement humain, en structurant la demande avant sa mise en image. De quoi réduire les incohérences et limiter les erreurs absurdes qui avaient parfois lieu.

© OpenAI

ChatGPT Images 2.0 fait aussi preuve d'une meilleure fidélité stylistique. En effet, il devient plus facile de reproduire un style artistique précis ou de maintenir une cohérence visuelle entre plusieurs images. Cette continuité est particulièrement utile pour les créateurs de contenu qui souhaitent développer un univers graphique stable. L'outil peut ainsi être utilisé pour générer des séries d'illustrations homogènes, ce qui était difficile avec la version précédente.

ChatGPT Images 2.0 : du texte enfin correctement pris en charge

ChatGPT Images 2.0 fait également un bond impressionnant dans sa gestion du texte. Jusqu'ici, le générateur d'images d'OpenAI avait des difficultés à produire des mots lisibles ou correctement orthographiés. ChatGPT Images 2.0 corrige ce problème, rendant possible la création d'affiches, de logos, de présentations ou même de magazines dignes de ce nom et parfaitement exploitables. La nouvelle IA est capable de générer des paragraphes entiers et correctement intégrés dans des mises en pages élaborées. Au passage, elle en profite pour faire des progrès considérables sur le rendu des écritures non latines comme le japonais, le coréen, le chinois, l'hindi et le bengali.

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Enfin, pour mieux séduire les professionnels, OpenAI a misé sur plusieurs améliorations techniques. Ainsi, son nouveau générateur d'images est capable de générer jusqu'à huit images à partir d'une seule requête. Auparavant, il fallait impérativement générer chaque image séparément, avec une requête dédiée à chaque fois, ce qui augmentait considérablement le risque de se retrouver avec des contenus manquant d'unité.

De plus, ChatGPT Images 2.0 est désormais capable de gérer une large palette de formats, allant du 3:1 au 1:3, ce qui permet de réaliser des bannières Web, des slides de présentation, des affiches grand format ou encore des visuels optimisés pour les écrans de téléphones. Le tout avec une résolution pouvant aller jusqu'à 2K.

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ChatGPT Images 2.0 : un outil accessible à tous, mais pas trop

OpenAI décline désormais son nouveau modèle en deux versions, ChatGPT Images 2.0 Instant et ChatGPT Images 2.0 Thinking, en fonction du type d'usage. Bien évidemment, le mode Thinking concentre les fonctions les plus avancées, comme la recherche sur le Web en temps réel ou la production de plusieurs images à partir d'un même prompt. Selon OpenAI, on "passe d'une interprétation rapide à quelque chose qui ressemble davantage à une construction délibérée". ChatGPT Images 2.0 Instant, s'il est effectivement rapide, est dépourvu des capacités de raisonnement avancé.

Si OpenAI met en avant la gratuité de son ChatGPT Images 2.0, dans les faits, seule la version Instant est accessible aux utilisateurs gratuits. Les abonnés ChatGPT Plus, Pro, Business et Enterprise, eux, pourront profiter de la version Thinking. Par ailleurs, le modèle à la base de l'outil, gpt-image-2, est disponible via l'API d'OpenAI afin que les développeurs puissent l'intégrer directement dans leurs propres applications.