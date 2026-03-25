Fin de Sora : OpenAI abandonne son générateur de vidéo par IA

Six mois à peine après son lancement, Sora, le service de génération de vidéo IA du créateur de ChatGPT, tire sa révérence. L'entreprise souhaite concentrer ses ressources sur des projets plus rentables avant son entrée en bourse.

Début octobre, OpenAI secouait une fois de plus le monde de l'intelligence artificielle avec Sora 2, son nouveau générateur vidéo associé à un réseau social éponyme destiné à concurrencer TikTok et les autres poids lourds du secteur. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que les résultats étaient vraiment saisissants ! Ce nouveau service témoignait des ambitions de l'entreprise, qui a notamment signé un partenariat avec Disney pour l'utilisation de l'image de ses personnages animés.

Mais, finalement, le succès n'a été qu'éphémère, et les gens se sont rapidement détournés du nouveau réseau social. Aussi, le 24 mars, le service a annoncé sur son propre site, dans un message accompagné d'une vidéo générée automatiquement, sa fermeture prochaine. De plus amples informations "concernant les échéances pour l'application et l'interface de programmation" seront livrées par la suite.

Fin de Sora : OpenAI se concentre sur la rentabilité

Derrière l'engouement initial – et son lot de polémiques –, les limites techniques et économiques du nouveau service sont rapidement apparues. Les coûts de fonctionnement élevés, liés à la puissance de calcul nécessaire pour produire des vidéos, ont explosé bien plus vite que les revenus engrangés. Et le nouveau réseau social a finalement été bien moins adopté que ce qu'avait prévu l'entreprise.

Cette décision marque un tournant stratégique important pour l'entreprise et s'inscrit dans un contexte concurrentiel de plus en plus intense. Alors qu'OpenAI s'est beaucoup éparpillée au cours des derniers mois, des acteurs comme Anthropic ont concentré leurs forces sur un seul objectif et ont développé des solutions souvent mieux adaptées aux besoins concrets des entreprises.

Face à cette pression, OpenAI semble avoir choisi de concentrer ses ressources sur des outils à plus forte valeur ajoutée, notamment dans les domaines de la productivité, du développement logiciel ou de l'analyse de données. Exit donc les outils spectaculaires mais difficiles à rentabiliser ! L'entreprise de Sam Altman devrait plutôt se concentrer sur des outils comme Codex, Atlas ou ChatGPT Agent.

Reste que l'annonce de la fin de Sora paraît quelque peu précipitée et brutale. D'autant plus que, si l'on en croit les informations de Reuters, les employés en charge du projet n'étaient pas au courant, bien que les responsables envisageaient cet arrêt depuis un moment. Disney lui-même, avec qui OpenAI avait noué un partenariat, aurait appris la nouvelle au dernier moment.

Finalement, le milliard de dollars promis par le géant du divertissement ne sera pas versé au créateur de ChatGPT. Ce n'est pas pour autant que le géant du divertissement va fermer ses portes à l'IA ! Bob Iger, qui a récemment quitté son poste de CEO, avait réaffirmé son ambition d'intégrer du contenu généré par IA directement dans Disney+. Nul doute que d'autres acteurs du secteur devraient saisir l'opportunité, à commencer par Google avec son modèle Veo 3.