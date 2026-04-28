Cette nouvelle fonction d'Android indique en temps réel votre localisation à vos proches

Plus besoin de jongler avec plusieurs applications pour indiquer votre localisation exacte à quelqu'un : vous pouvez désormais le faire directement et facilement dans Google Messages, la messagerie de votre smartphone Android.

Retrouver quelqu'un dans une foule, rassurer un parent qui attend des nouvelles, signaler son retard à un ami qui poireaute au café – ces situations du quotidien ont longtemps imposé le même rituel : copier un lien Google Maps, l'envoyer dans une conversation, attendre que l'autre comprenne comment l'ouvrir, et recommencer dix minutes plus tard parce que la position avait changé.

WhatsApp avait résolu ce problème depuis des années avec son partage de position en direct. iMessage aussi. Google Messages, l'application installée par défaut sur la quasi-totalité des smartphones Android dans le monde, accusait sur ce point un retard difficile à justifier. En mars 2026, cette lacune est enfin comblée avec le déploiement progressif du partage de position en temps réel directement depuis les conversations. Plus besoin de jongler avec une application tierce – la localisation s'envoie en direct, depuis l'interface de messagerie, en quelques gestes.

L'utilisation de cette nouvelle fonction est simple. Pour partager sa position depuis une conversation, il suffit d'appuyer sur l'icône de pièce jointe, puis de sélectionner "Position en temps réel" qui s'affiche en bas, dans un bandeau d'options. Lors de la première utilisation, une confirmation de consentement est demandée : une formalité unique, une fois pour toutes. Et bien évidemment, la localisation par GPS doit être activée sur le téléphone, pour récupérer les informations associées.

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Quatre durées de partage sont proposées : une heure, la journée en cours, une durée personnalisée ne dépassant pas 24 heures, ou un partage indéfini jusqu'à arrêt manuel. Une fois l'envoi effectué, le destinataire reçoit un message avec une carte interactive mise à jour en continu, sans aucune manipulation de sa part.

Le destinataire accède à la localisation via l'application Localiser de Google, ou directement dans un navigateur Web – ce qui garantit que la carte reste accessible même si la personne n'a pas l'application installée. Le partage fonctionne dans les conversations individuelles comme dans les groupes, ce qui le rend particulièrement pratique pour coordonner un rendez-vous à plusieurs ou rassurer des proches lors d'un trajet de nuit.

Arrêter le partage est tout aussi simple. Il suffit d'ouvrir la conversation concernée, d'appuyer sur le message contenant la position, puis de sélectionner "Arrêter le partage" à côté de son nom. La localisation cesse immédiatement d'être transmise, sans délai ni confirmation supplémentaire.

Le déploiement est progressif et tous les utilisateurs Android ne disposent pas encore de l'option. Pour vérifier si elle est disponible, il suffit de s'assurer que Google Messages est bien à jour depuis le Play Store. Si le bouton "Position en temps réel" n'apparaît pas encore dans le menu des pièces jointes, il faudra patienter quelques semaines supplémentaires avant que le déploiement n'atteigne l'ensemble des appareils. Un bug visuel mineur a par ailleurs été signalé sur certains appareils : le petit indicateur de nouveauté sur le bouton + ne disparaît pas après la première utilisation, mais cela ne perturbe en rien le fonctionnement de la localisation elle-même.