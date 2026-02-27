Nano Banana 2 : Google déploie son nouveau générateur d'images pour tout le monde

Google dévoile Nano Banana 2, une version améliorée et plus rapide de son IA génératrice d'images. Elle apporte des fonctions jusqu'à là réservées à Nano Banana Pro, comme la qualité 4K, la cohérence des personnages et du texte lisible.

Avec son générateur d'images Nano Banana intégré à l'écosystème de Gemini, Google avait frappé très fort en 2025, et son outil avait très rapidement su séduire le cœur des internautes. En novembre dernier, le géant du numérique en avait rajouté une couche avec Nano Banana Pro, une version améliorée plus puissante et plus précise. Le succès avait tellement été au rendez-vous qu'il avait dû en restreindre l'accès pour les comptes gratuits (voir notre article).

Mais si Nano Banana Pro propose des résultats tout simplement bluffants, il est très long à générer une image. Vraiment, il faut savoir faire preuve de patience. Aussi, Google vient de dévoiler Nano Banana 2, une version nettement améliorée de son premier modèle de génération d'images mais un peu moins puissante que la version Pro. Officiellement appelé Gemini 3.1 Flash Image, il est censé réunir "le meilleur des deux mondes pour les utilisateurs de Google", en alliant rapidité et qualité. Une façon pour la firme de Mountain View de ne pas se laisser concurrencer et de garder sa place dominante dans la course à l'IA !

© Google

Nano Banana 2 : un générateur d'images plus puissant et plus rapide

L'un des aspects les plus marquants de Nano Banana 2 est sa grande vitesse d'exécution. Il s'appuie sur l'architecture dite "Flash" de Gemini, ce qui lui permet de générer ou de modifier des images en quelques secondes, tout en proposant des résolutions élevées allant de 512 pixels à la 4 K. Car Google a nettement amélioré la qualité visuelle des rendus. L'IA produit désormais des images avec des détails plus nets, des textures plus riches et un rendu de lumière plus réaliste qu'auparavant.

© Google

Le générateur d'images possède aussi des capacités de raisonnement avancées et est capable d'effectuer une recherche Google pour chercher des informations précises et utiliser des données en temps réel pour enrichir ses visuels. Google souligne qu'il excelle particulièrement dans la création d'infographies ou de diagrammes complexes, et plus généralement dans l'intégration de texte, qui était souvent illisible ou mal placé dans les versions antérieures. Nano Banana 2, lui, peut même traduire du texte directement au sein de l'image.

© Google

Enfin, le nouveau modèle est capable de maintenir une cohérence visuelle d'une image à l'autre. Par exemple, il peut garder la même apparence pour jusqu'à cinq personnages dans une série d'images et gérer de manière cohérente jusqu'à quatorze objets différents dans une seule composition. Cette amélioration est particulièrement intéressante pour la création de bandes dessinées, de storyboards ou de séries d'illustrations. Notons qu'il s'agit là d'une capacité qui était autrefois exclusive à Nano Banana Pro.

© Google

Nano Banana 2 devient dès aujourd'hui le modèle par défaut pour la génération d'images dans l'application mobile et le site Web Gemini, mais aussi dans d'autres points d'accès à l'IA de Google, comme la recherche en mode IA, Google Lens, AI Studio, l'outil de création vidéo Flow, et les plateformes de développement comme l'API Gemini ou Vertex AI, avec 141 nouveaux pays et huit langues supplémentaires. Il remplace également Nano Banana Pro dans les modèles Rapide, Raisonnement et Pro. En revanche, les abonnés Google AI Pro et Ultra conservent l'accès à Banana Pro pour les tâches spécialisées nécessitant une plus grande précision.