Oubliez le célèbre adage populaire : ces petites bêtes mangent très bien les grosses !

Le lion fait peur, le requin fait des films, le loup fait des contes. Mais les vrais champions du meurtre en série sont beaucoup plus discrets. Ils se glissent partout en faisant des milliers de victimes. Les chiffres officiels sont terrifiants.

Il faut bien rendre justice à cet adage populaire : "C'est pas la petite bête qui va manger la grosse" a au moins le mérite d'être facile à retenir. Le problème, c'est qu'il est faux. Spectaculairement, statistiquement, irrévocablement faux. Les données de l'Organisation mondiale de la santé le démontrent chaque année avec une régularité implacable, et la nature semble s'amuser à humilier nos peurs d'enfant.

Prenons le podium. En tête de liste des animaux les plus meurtriers pour l'homme trône un insecte de quelques millimètres, dont le bourdonnement nocturne est la seule menace audible : le moustique. Chaque année, les moustiques causent près de 800 000 morts dans le monde, selon l'OMS. Le paludisme seul est responsable de plus de 600 000 décès par an, principalement en Afrique subsaharienne. En 2024, la dengue a connu une année record avec plus de 14 millions de cas signalés et près de 12 000 décès. À titre de comparaison, les requins font environ 10 morts par an dans le monde, les loups une dizaine, les lions une centaine. Ces "grands méchants" n'ont visiblement pas lu les statistiques.

Ce qui rend le moustique si redoutable, ce n'est pas sa piqûre en elle-même – en dehors de l'irritation passagère, elle ne tuerait personne. C'est le passager clandestin qu'il transporte dans sa salive : virus, parasites, agents pathogènes qu'il injecte directement dans le sang à chaque repas. La femelle – seule à piquer, détail qu'on aurait envie de ne pas souligner – peut ainsi transmettre le paludisme, la dengue, le chikungunya, le Zika ou la fièvre jaune selon l'espèce et la région du monde. En France, le moustique tigre est désormais implanté dans plus de 90 départements, et plus de 300 cas de dengue autochtones ont été confirmés en 2025.

© Wolfgang Hasselmann - Unspalsh

Deuxième place du classement des petites bêtes féroces : l'escargot. Pas celui du jardin, rassurons les amateurs de beurre persillé – mais son cousin d'eau douce des zones tropicales. L'escargot d'eau douce sert d'hôte à un parasite redoutable, les schistosomes, responsables de la bilharziose. Lorsqu'un escargot infecté libère des larves microscopiques dans l'eau, celles-ci peuvent traverser directement la peau humaine. La bilharziose est responsable d'environ 200 000 décès chaque année. Un gastéropode visqueux et lent, donc, qui tue 2 000 fois plus fois le majestueux lion, voilà qui mérite le respect.

La puce, elle, n'a pas tué grand monde ces dernières décennies – mais elle a à son palmarès la peste bubonique, qui a décimé un tiers de l'Europe au XIVe siècle. Le rat était l'hôte, la puce le vecteur, et l'humanité a payé la facture pendant des siècles. Les scorpions piquent plus d'un million de personnes chaque année, avec plus de 3 000 morts recensés, probablement sous-estimés faute de données dans les zones rurales isolées.

Mais inutile de voyager sous les tropiques pour rencontrer des petites bêtes dangereuses. En France, au fond du jardin ou sur la terrasse, guêpes et frelons font chaque année des victimes bien réelles : pas par leur venin en lui-même, relativement bénin pour la majorité des gens, mais par les réactions allergiques sévères qu'il peut déclencher. On estime qu'entre 3 et 5 % de la population est allergique aux piqûres d'hyménoptères, et le choc anaphylactique qui peut s'ensuivre tue chaque année plusieurs dizaines de personnes en France.

Le frelon asiatique, espèce invasive désormais installée sur l'ensemble du territoire, aggrave la situation : plus agressif quand il se sent menacé près de son nid, il peut piquer en nombre et représente un danger accru pour les personnes sensibilisées. Quant aux fourmis de feu – encore peu présentes en France mais déjà signalées dans le Sud –, elles provoquent des piqûres en rafale particulièrement douloureuses et peuvent elles aussi déclencher des réactions anaphylactiques graves.

Et si l'on descend encore en taille, jusqu'à l'invisible, le tableau devient franchement vertigineux. Aucun prédateur à dents et à griffes n'a jamais approché le bilan du virus de la grippe espagnole en 1918 – entre 50 et 100 millions de morts en deux ans. Le VIH, le choléra, la tuberculose : autant d'organismes microscopiques qui font passer le crocodile du Nil pour un animal de compagnie inoffensif.

Il est donc temps d'en finir avec ce dicton ridicule qu'on assène pour humilier petits et grands : dans la nature, la petite bête mange très bien la grosse !