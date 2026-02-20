Google Chrome adopte enfin la vue fractionnée pour afficher deux onglets en même temps

Dans sa dernière version, Chrome profite de nouvelles fonctions bien pratiques au quotidien : la vue fractionnée pour voir deux onglets simultanément dans la même fenêtre, et l'annotation de PDF avec sauvegarde automatique dans Google Drive.

Pour conserver son statut de référence chez les navigateurs Web avec plus de 70 % de parts de marché, Google doit constamment ajouter de enrichir Chrome, quitte à s'inspirer plous ou moins ouvertement de certains concurrents moins connus qui offrent des fonctions à la fois originales et pratiques. Et c'est exactement le cas aujourd'hui.

Dans un billet de blog publié le 19 février 2026, la firme de Mountain View, qui rappelle qu'elle écoute attentivement ses utilisateurs, annonce le déploiement de nouvelles fonctions destinée augmenter la productivité concernant l'affichage des onglets et la gestion des PDF. Toutes ces nouveautés sont déjà disponibles dans la dernière version du navigateur Web, à savoir Chrome 145.0.7632.110.

Nouveautés Chrome : une vue fractionnée comme les autres navigateurs

La première nouveauté est la vue fractionnée (Split View), une fonction déjà disponible dans plusieurs autres navigateurs, comme Edge, Vivaldi Browser et Opera GX, Google rattrapant son retard sur ce plan. Comme son nom le suggère, elle permet d'afficher deux onglets côte à côte dans la même fenêtre du navigateur, sans avoir à ouvrir plusieurs fenêtres séparées ou à déplacer manuellement des écrans. Dans la pratique, cela signifie qu'il devient possible de consulter un document ou une page Web sur la moitié gauche de l'écran tout en travaillant simultanément sur une autre page à droite, ce qui réduit les allers-retours entre onglets ou fenêtres.

On peut ainsi regarder une vidéo tout en prenant des notes, garder une fenêtre de visioconférence active à côté d'un document de travail, comparer des sites de vente, ou consulter un article en rédigeant en rapport. La barre d'adresse et la barre d'onglets s'adaptent à cette configuration double, et il est possible d'ajuster la largeur de chaque panneau.

© Google

Pour activer la vue fractionnée, il faut cliquer sur la nouvelle icône jsute à gauche de la barre d'adresse. Si elle n'apparaît pas, il est également possible de faire un clic droit sur un onglet et de choisir l'option "Nouvelle vue fractionnée dans un onglet" pour le faire apparaître. Une fois en vue fractionnée, trois options sont alors disponibles via ce fameux bouton à côté de la barre de saisie ou via un clic droit sur l'intitulé de l'onglet double, à savoir :

Séparer : pour dissocier les deux panneaux en onglets distincts ;

Fermer : pour quitter la vue partagée ;

Inverser : pour permuter les positions des deux panneaux.

Notons que cette fonction était déjà en cours de test depuis 2025, mais elle n'est devenue une fonction native du navigateur qu'au cours de février 2026, devenant ainsi accessible facilement auprès de tous les utilisateurs.

Nouveautés Chrome : annotations et sauvegarde automatique des PDF sur Google Drive

La deuxième amélioration concerne la lecture et la modification de fichiers PDF directement dans Chrome. Jusqu'à présent, si l'on ouvrait un PDF dans le navigateur, il n'était possible que de le visualiser. La mise à jour intègre désormais des outils d'annotation, ce qui permet de surligner du texte, d'ajouter des notes ou même d'apposer une signature directement dans le navigateur, sans recourir à un logiciel tiers.

© Google

Enfin, la troisième et dernière nouveauté concerne la sauvegarde directe de fichiers PDF vers Google Drive. Plutôt que de télécharger un document sur le disque dur de l'ordinateur pour ensuite l'importer manuellement dans Drive, une nouvelle option permet d'enregistrer le fichier directement dans le cloud à partir du navigateur. Lors de la visualisation d'un PDF, une icône dédiée à Google Drive est désormais visible dans la barre d'outils, et lorsqu'on clique dessus, le fichier est automatiquement stocké dans un dossier intitulé "Enregistré depuis Chrome" dans Drive. De quoi gagner pas mal de temps !