ChatGPT 5.2 : la riposte précipitée d'OpenAI au nouveau Gemini de Google

Sous la pression de Google et de Gemini 3, OpenAI déploie en urgence GPT-5.2, censé être plus productif et efficace. La précipitation de son déploiement sur ChatGPT soulève toutefois quelques inquiétudes.

La course à l'IA continue de plus belle et adopte une cadence comme elle n'en a jamais connue ! En novembre dernier, OpenAI sortait GPT-5.1, la nouvelle version du modèle de langage de ChatGPT qui offre des conversations plus naturelles, une meilleure compréhension des consignes et, surtout, la possibilité de choisir le ton du chatbot (voir notre article).

Sans grande surprise, Google a immédiatement répondu avec Gemini 3.0, un modèle qui a marqué les esprits en prenant l'avantage sur plusieurs classements techniques. Le succès a été immédiat, à tel point que l'entreprise a dû limiter son accès à Gemini 3.0 Pro aux comptes gratuits ! De quoi fortement inquiéter l'entreprise de Sam Altman et la pousser à réagir très rapidement. Aussi, seulement un mois après la précédente itération, elle a décidé de dévoiler GPT-5.2 afin de réaffirmer sa domination en matière d'intelligence artificielle.

ChatGPT 5.2 : la riposte à Gemini 3

GPT-5.2 n'est pas une simple mise à jour, il s'agit d'une gamme de modèles plus performants et diversifiés, pensée pour répondre à des usages professionnels exigeants et concurrencer directement Gemini 3 – qui concurrençait lui-même GPT-5.1 donc, la boucle est bouclée. Il est présenté comme "le meilleur modèle à ce jour pour une utilisation professionnelle dans le monde réel".

OpenAI décline GPT-5.2 en trois versions distinctes. La version Instant est optimisée pour la rapidité et les tâches courantes comme la recherche d'informations, la rédaction simple ou les réponses quotidiennes. La version Thinking est dédiée aux tâches complexes demandant un raisonnement structuré, comme l'écriture de code, l'analyse de documents volumineux, la création et la gestion de projets. Enfin, la version Pro vise une précision maximale pour les cas les plus difficiles, même si cela se traduit par un traitement plus lent et un coût plus élevé.

Sur le plan technique, GPT-5.2 est censé offrir des améliorations notables par rapport à ses prédécesseurs. Selon OpenAI, il est désormais capable de surpasser ou d'égaler des professionnels humains sur une large gamme de tâches intellectuelles mesurées par des tests spécialisés. Il gère mieux les contextes longs, ce qui signifie qu'il peut analyser des documents, des rapports ou des projets étendus sans perdre le fil.

Le modèle a également progressé dans la génération de feuilles de calcul complexes, la création de présentations, le débogage de code dans des bases étendues, ainsi que dans la compréhension d'images ou de schémas techniques. OpenAI affirme que son modèle surpasse désormais les professionnels dans 70,9 % des tâches évaluées par son propre test GDPval, qui couvre 44 métiers différents, pour un coût estimé à 1 % de celui d'un expert humain et une exécution trois fois plus rapide. De quoi nous mettre tous au chômage !

© OpenAI

ChatGPT 5.2 : une précipitation qui soulève des inquiétudes

Un point mis en avant par OpenAI est la réduction des fameuses hallucinations par rapport à GPT-5.1, avec des réponses erronées 38 % moins fréquentes que sur GPT-5.1 Thinking. Cela signifie que GPT-5.2 aurait tendance à fournir des résultats plus fiables et mieux structurés, ce qui est essentiel pour des tâches complexes ou critiques. Après, c'est ce que les entreprises disent à chaque fois, et pourtant les hallucinations persistent toujours.

Mais cette cadence rapide de mises à jour surprend dans un secteur où les avancées majeures prennent généralement plus de temps. La vérité, c'est qu'OpenAI ne mène plus la danse, mais est obligé de réagir, alors que Claude Opus 4.5 d'Anthropic s'est imposé comme le meilleur modèle pour les développeurs et que Gemini 3.0 a été perçu comme supérieur dans plusieurs domaines. Tout cela aurait d'ailleurs provoqué une situation interne qualifiée de "code rouge" au sein de l'entreprise de Sam Altman. La direction a ainsi réorienté ses efforts vers l'amélioration rapide de son produit principal, au détriment de certains projets secondaires, afin de retrouver un avantage compétitif.

Mais cette précipitation soulève de sérieuses questions sur la qualité et la fiabilité du modèle. Un développement accéléré se fait malheureusement souvent au détriment des tests de sécurité et de la correction des biais. Et ce n'est pas le moment pour OpenAI de lâcher du lest sur la question, l'entreprise faisant face à plusieurs procédures judiciaires à propos de suicides encouragés par l'IA. Elle a beau assurer avoir renforcé les protocoles de détection des signes de détresse psychologique et ne publier ses modèles qu'après validation complète de ces garde-fous, la précipitation de ce lancement a de quoi entraîner quelques inquiétudes, surtout au vue de l'influence de cette technologie.

Autre zone d'ombre : l'empreinte environnementale de cette nouvelle version de ChatGPT, l'entreprise n'ayant publié aucune donnée sur sa consommation énergétique. Une "discrétion" et une opacité qui se doivent d'être soulignées lorsque l'on connaît l'appétit énergétique grandissant des modèles toujours plus volumineux et plus complexes que leurs prédécesseurs.

OpenAI a commencé le déploiement de GPT-5.2 auprès des utilisateurs de ChatGPT sur les formules payantes (Plus, Team, Enterprise, puis plus largement via l'API pour les développeurs, avant de le rendre accessible auprès de l'ensemble de ses 800 millions d'utilisateurs.