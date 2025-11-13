ChatGPT 5.1 : une version plus humaine, avec des personnalités au choix

Avec GPT-5.1, la nouvelle version du modèle de langage de ChatGPT, OpenAI promet des conversations plus naturelles, une meilleure compréhension des consignes et, surtout, la possibilité de choisir le ton du chatbot.

Sorti en août 2025, GPT-5 n'a pas fait l'unanimité. Jugé froid, parfois confus et moins performant que son prédécesseur GPT-4o, le modèle avait même poussé OpenAI à remettre l'ancien moteur en accès parallèle. Trois mois plus tard, l'entreprise change de stratégie : plutôt qu'une révolution technologique, GPT-5.1 privilégie une amélioration concrète de l'usage quotidien. Objectif : rendre ChatGPT plus agréable à utiliser, plus précis et surtout plus vivant.

Dans sa présentation, publiée le 12 novembre 2025, la promesse est claire : corriger les maladresses de GPT-5 sans attendre une hypothétique version 6. Ce correctif majeur s'accompagne d'une restructuration du système en deux modèles distincts – Instant et Thinking –, déjà accessibles aux abonnés payants avant un déploiement progressif pour le grand public et les comptes gratuits.

ChatGPT 5.1 : deux modèles et huit personnalités

Utilisé par défaut, GPT-5.1 Instant se veut plus réactif et conversationnel. Il inaugure un principe de "raisonnement adaptatif" : le modèle module son temps de réflexion selon la complexité de la demande. Sur une question simple, la réponse tombe en une fraction de seconde ; sur un problème mathématique ou du code, il prend quelques instants de plus pour éviter les erreurs.

De son côté, GPT-5.1 Thinking se concentre sur la rigueur et la logique. Il ralentit volontairement sur les requêtes complexes pour produire un raisonnement plus structuré. OpenAI promet un ton plus clair, moins jargonneux, et une meilleure capacité à suivre des instructions longues sans se perdre dans les digressions. L'entreprise affirme que ce modèle surpasse largement GPT-5 en raisonnement et en cohérence.

La nouveauté la plus visible, et sans doute la plus symbolique, concerne la personnalisation du ton. ChatGPT 5.1 introduit huit "personnalités" prédéfinies, chacune avec un ton bien spécifique, du professionnel au cynique en passant par l'amical, le direct, l'excentrique, l'efficace, l'intellectuel et l'équilibré, le mode par défaut.

Default : équilibré et polyvalent

Efficient : simple et concis

Professional : poli et précis

Friendly : chaleureux et bavard

Candid : direct et encourageant

Quirky : ludique et imaginatif

Nerdy : enthousiaste et explorateur

Cynical : sarcastique et désabusé

L'utilisateur peut ainsi choisir la manière dont le chatbot s'adresse à lui, du ton sarcastique à la conversation de bureau.

Ce système permet de s'affranchir des prompts complexes que devaient autrefois rédiger les utilisateurs avertis. Quelques clics suffisent désormais à façonner un interlocuteur plus conforme à son humeur ou à son contexte. OpenAI ajoute même la possibilité d'ajuster la concision des réponses, leur chaleur ou la présence d'emojis. Le modèle peut suggérer lui-même ces changements au fil de la discussion.

Selon Fidji Simo, responsable des applications d'OpenAI, "GPT-5.1 doit être capable de s'adapter à chacun". Avec plus de 800 millions d'utilisateurs dans le monde, la firme reconnaît qu'un ton unique ne peut plus convenir à tous.

ChatGPT 5.1 : un virage nécessaire après l'échec de GPT-5

OpenAI adopte une posture plus sobre qu'à l'époque du lancement de GPT-5, marqué par une communication ambitieuse mais floue. L'entreprise insiste sur des améliorations mesurables : meilleur suivi des consignes, hausse de précision en mathématiques et en programmation, et stabilité accrue dans les conversations longues.

Les premiers tests internes montrent que GPT-5.1 parvient à tenir une consigne simple – comme répéter exactement six mots – sur plusieurs échanges, là où GPT-5 dérivait dès la deuxième réponse. Cette constance, souvent invisible dans les démonstrations, est pourtant ce qui conditionne la confiance des utilisateurs.

La transition vers GPT-5.1 se fera sans rupture : les anciennes versions de GPT-5 resteront accessibles pendant trois mois. Les utilisateurs payants – Plus, Pro, Go ou Business – seront servis en premier, avant une ouverture à tous d'ici la fin du mois.

OpenAI déploie également GPT-5.1 dans son interface de programmation (API), permettant aux développeurs d'adapter leurs outils à ce nouveau modèle. Une approche progressive qui tranche avec le lancement précipité de GPT-5, perçu comme une erreur de rythme.

GPT-5.1 ne bouleverse pas la technologie, mais il marque une inflexion stratégique : OpenAI veut un ChatGPT plus souple, moins froid et plus à l'écoute. Reste à voir si ces ajustements suffiront à effacer le souvenir d'un GPT-5 décevant. Le succès de cette version dépendra moins de sa puissance que de sa capacité à se faire oublier derrière une conversation fluide – presque humaine.