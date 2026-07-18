Cette fonction méconnue empêche qu'on fouille dans votre téléphone quand vous le prêtez

Vous hésitez à prêter votre téléphone, même quelques instants, de crainte qu'on farfouille dans vos conversations ou vos photos ? Rassurez-vous : il existe un mode spécial pour limiter l'accès à son contenu et éviter les indiscrétions.

Un ami ou un collègue vous demande de lui prêter votre smartphone quelques instants, le temps de passer un appel, d'effectuer une recherche sur Google ou de vous montrer un site Web intéressant ? Difficile de dire non au prétexte que vous n'avez absolument pas envie qu'il farfouille dans votre photothèque, dans l'historique de vos SMS ou messages WhatsApp ou encore qu'il consulte votre journal d'appels. À moins de rester dans son dos et de surveiller la moindre de ses manipulations.

Situation gênante et qui risque d'entamer votre confiance mutuelle et même susciter quelques doutes quant au contenu de votre smartphone. Rien de plus naturel pour autant. Votre mobile renferme une bonne partie de votre vie privée que vous n'avez certainement as envie d'exposer.

Pour éviter cette situation embarrassante, Android dispose d'une fonction méconnue et pourtant bien utile. Elle permet, comme cela est déjà possible sur un PC ou un Mac par exemple, de créer un compte Invité sur le mobile. Celui-ci est totalement étanche. Aucune des données de votre compte principal n'est accessible depuis ce compte. Pratique pour préserver la confidentialité !

Avec ce mode Invité, il est possible d'utiliser le smartphone tout à fait normalement. Vous pouvez même autoriser les appels téléphoniques. Dans ce cas, le journal d'appels sera conservé dans le compte principal. L'invité peut également installer des applications mais il devra pour cela renseigner son compte Google pour accéder au PlayStore d'Android.

Une fois que l'invité a fini d'utiliser votre smartphone, il suffit de rebasculer sur le compte principal sans avoir besoin de redémarrer l'appareil. Toutes les activités effectuées dans le compte Invité sont effacées et vous pouvez même supprimer ce compte qui occupe un peu d'espace de stockage sur le mobile. Pratique !

La plupart des smartphones Android, même anciens, proposent d'activer un compte Invité. Il suffit d'ouvrir les Paramètres d'Android puis d'aller dans la rubrique Système ou Utilisateurs et comptes – le nom exact varie selon la surcouche du fabricant. Appuyez alors sur Utilisateurs multiples et activez l'option. Il ne reste plus alors qu'à choisir si l'on souhaite conserver ou non les activités de l'invité et l'autoriser à passer des appels puis à presser sur le menu Ajouter un invité. Vous pourrez ensuite basculer directement sur le compte Invité et le tour est joué ! Les applications Android de base sont toutes à disposition. Toutes les autres applications que vous avez installées de votre côté sont absentes.

Pour rebasculer sur le compte principal, déroulez le tiroir des notifications jusqu'en bas puis appuyez sur l'icône en forme de silhouette au bas de l'écran. Appuyez sur l'icône du compte principal. Les données du compte Invité sont supprimées lors de la bascule. Vous devrez à nouveau initialiser le compte invité comme expliqué ci-dessus si vous souhaitez à nouveau prêter votre smartphone en toute quiétude.