La fonction Entourer pour chercher va pouvoir traduire du texte en mouvement
La fameuse fonction Entourer pour chercher devrait bientôt accueillir une nouvelle option. Baptisée Live Translate, elle permettra de traduire du texte en mouvement, comme dans des GIF ou des vidéos.
"Entourer pour chercher" s'est imposée comme l'une des fonctions phares lors du lancement des smartphones premium Galaxy S24 de Samsung. Pour ceux qui ne la connaîtraient pas, elle permet d'entourer une zone de l'écran afin de lancer une recherche Google la concernant. C'est un moyen rapide et pratique d'effectuer une recherche en prenant en compte tout ce qui est présent sur l'écran, ce qui rend la recherche plus pertinente. Google a depuis étendu progressivement cette option à ses smartphones Pixel, puis à d'autres marques et modèles de smartphones.
Afin de toucher un public toujours plus large, Google est en train de développer une nouvelle fonction pour son outil, comme l'ont découvert les équipes d'Android Authority qui sont parvenues à activer sa version test. Si, initialement "Entourer pour chercher" permet de traduire un texte statique, cette amélioration, baptisée "Live Translate", soit "traduction en direct" en français, permettra également la traduction de texte en mouvement, par exemple le texte affiché par une vidéo, une page Web ou un GIF.
Entourer pour chercher : une nouvelle fonction de traduction en direct
Cette fonction est encore en développement, elle est donc imparfaite, mais cela donne quand même un bon aperçu du potentiel de la fonction. Cela signifie également que, lors de sa sortie officielle, le rendu final pourra être différent. Pour l'utiliser, il faut appuyer sur le tiroir d'applications d'Entourer pour chercher et sélectionner Live Translate. Un pop-up apparaît alors pour savoir si l'utilisateur veut enregistrer tout l'écran du smartphone ou seulement certaines applications. La fonction s'active alors, avec une nouvelle animation et un dégradé arc-en-ciel sur les bords de l'écran.
Une pilule flottante, qui peut être déplacée sur l'écran ou rétractée sur le côté, permet de modifier la langue dans laquelle traduire. Elle propose également une fonction de recadrage, qui traduit probablement le texte d'une partie de l'écran seulement, mais elle ne fonctionne pas pour le moment. Enfin, il y a un bouton pour arrêter la traduction en direct et revenir à l'interface classique d'Entourer pour chercher.
Pour savoir si votre smartphone prend en charge la fonction Entourer pour chercher, vous pouvez vous référer à la liste d'Android Authority, qui répertorie tous les mobiles Android compatibles, et que nous vont mettons ici :
Google Pixel
- Pixel 6
- Pixel 6 Pro
- Pixel 6a
- Pixel 7
- Pixel 7 Pro
- Pixel 7a
- Pixel 8
- Pixel 8 Pro
- Pixel 8a
- Pixel 9
- Pixel 9 Pro
- Pixel 9 Pro XL
- Pixel 9 Pro Fold
- Pixel Fold
- Pixel Tablet
Nothing
- Nothing Phone (2)
- Nothing Phone (2a)
- Nothing (2a) Plus
- Nothing (3a)
- Nothing (3a) Pro
OnePlus
- OnePlus 12
Honor
- Honor 200
- Honor 200 Pro
- Honor Magic V3
Lenovo
- Lenovo Idea Tab Pro
Motorola
- Motorola Edge 50 Ultra
- Motorola Razr 50
Samsung
- Galaxy A04
- Galaxy A05s
- Galaxy A06
- Galaxy A13
- Galaxy A14 5G
- Galaxy A23
- Galaxy A23 5G
- Galaxy A34 5G
- Galaxy A35 5G
- Galaxy A52
- Galaxy A52 5G
- Galaxy A52s 5G
- Galaxy A54 5G
- Galaxy A55 5G
- Galaxy A72
- Galaxy A73 5G
- Galaxy Buddy 2
- Galaxy M35 5G
- Galaxy Jump 3
- Galaxy Quantum 2
- Galaxy S21
- Galaxy S21+
- Galaxy S21 Ultra
- Galaxy S21 FE
- Galaxy S22
- Galaxy S22+
- Galaxy S22 Ultra
- Galaxy S23
- Galaxy S23+
- Galaxy S23 Ultra
- Galaxy S23 FE
- Galaxy S24
- Galaxy S24+
- Galaxy S24 Ultra
- Galaxy S24 FE
- Galaxy Tab A7 Lite
- Galaxy Tab A8
- Galaxy Tab A9
- Galaxy Tab A9+
- Galaxy Tab A9+ 5G
- Galaxy Tab Active 4 Pro 5G
- Galaxy Tab Active 5
- Galaxy Tab Active 5 5G
- Galaxy Tab S6 Lite
- Galaxy Tab S7 FE
- Galaxy Tab S7 FE 5G
- Galaxy Tab S8
- Galaxy Tab S8 5G
- Galaxy Tab S8+
- Galaxy Tab S8+ 5G
- Galaxy Tab S8 Ultra
- Galaxy Tab S8 Ultra 5G
- Galaxy Tab S9
- Galaxy Tab S9 5G
- Galaxy Tab S9+
- Galaxy Tab S9+ 5G
- Galaxy Tab S9 Ultra
- Galaxy Tab S9 Ultra 5G
- Galaxy Tab S9 FE
- Galaxy Tab S9 FE 5G
- Galaxy Tab S9 FE+
- Galaxy Tab S9 FE+ 5G
- Galaxy Tab S10
- Galaxy Tab S10+
- Galaxy Tab S10+ 5G
- Galaxy Tab S10 Ultra
- Galaxy Tab S10 Ultra 5G
- Galaxy XCover 6 Pro
- Galaxy Z Flip 3
- Galaxy Z Flip 4
- Galaxy Z Flip 5
- Galaxy Z Flip 6
- Galaxy Z Fold 3
- Galaxy Z Fold 4
- Galaxy Z Fold 5
- Galaxy Z Fold 6
- W23
- W23 Flip
Tecno
- Tecno Phantom V Flip 2 5G
- Tecno Phantom V Fold 2 5G
Xiaomi
- Xiaomi 14T
- Xiaomi 14T Pro
- Xiaomi MIX Flip
Les mobiles Android compatibles sont donc plus d'une centaine, et ce n'est que le début. Xiaomi et Honor commencent à peinte à rejoindre la partie. L'objectif de Google est d'atteindre les 200 millions de smartphones pris en charge d'ici à la fin 2024.