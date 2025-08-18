La fonction Entourer pour chercher va pouvoir traduire du texte en mouvement

La fameuse fonction Entourer pour chercher devrait bientôt accueillir une nouvelle option. Baptisée Live Translate, elle permettra de traduire du texte en mouvement, comme dans des GIF ou des vidéos.

"Entourer pour chercher" s'est imposée comme l'une des fonctions phares lors du lancement des smartphones premium Galaxy S24 de Samsung. Pour ceux qui ne la connaîtraient pas, elle permet d'entourer une zone de l'écran afin de lancer une recherche Google la concernant. C'est un moyen rapide et pratique d'effectuer une recherche en prenant en compte tout ce qui est présent sur l'écran, ce qui rend la recherche plus pertinente. Google a depuis étendu progressivement cette option à ses smartphones Pixel, puis à d'autres marques et modèles de smartphones.

Afin de toucher un public toujours plus large, Google est en train de développer une nouvelle fonction pour son outil, comme l'ont découvert les équipes d'Android Authority qui sont parvenues à activer sa version test. Si, initialement "Entourer pour chercher" permet de traduire un texte statique, cette amélioration, baptisée "Live Translate", soit "traduction en direct" en français, permettra également la traduction de texte en mouvement, par exemple le texte affiché par une vidéo, une page Web ou un GIF.

Entourer pour chercher : une nouvelle fonction de traduction en direct

Cette fonction est encore en développement, elle est donc imparfaite, mais cela donne quand même un bon aperçu du potentiel de la fonction. Cela signifie également que, lors de sa sortie officielle, le rendu final pourra être différent. Pour l'utiliser, il faut appuyer sur le tiroir d'applications d'Entourer pour chercher et sélectionner Live Translate. Un pop-up apparaît alors pour savoir si l'utilisateur veut enregistrer tout l'écran du smartphone ou seulement certaines applications. La fonction s'active alors, avec une nouvelle animation et un dégradé arc-en-ciel sur les bords de l'écran.

© Android Authority

Une pilule flottante, qui peut être déplacée sur l'écran ou rétractée sur le côté, permet de modifier la langue dans laquelle traduire. Elle propose également une fonction de recadrage, qui traduit probablement le texte d'une partie de l'écran seulement, mais elle ne fonctionne pas pour le moment. Enfin, il y a un bouton pour arrêter la traduction en direct et revenir à l'interface classique d'Entourer pour chercher.

Pour savoir si votre smartphone prend en charge la fonction Entourer pour chercher, vous pouvez vous référer à la liste d'Android Authority, qui répertorie tous les mobiles Android compatibles, et que nous vont mettons ici :

Les mobiles Android compatibles sont donc plus d'une centaine, et ce n'est que le début. Xiaomi et Honor commencent à peinte à rejoindre la partie. L'objectif de Google est d'atteindre les 200 millions de smartphones pris en charge d'ici à la fin 2024.