Google Wallet peut maintenant localiser les tickets de caisse sur une carte

Wallet, le portefeuille numérique de Google, propose désormais une nouvelle option d'historique permettant de géolocaliser des reçus de paiement sur une carte. Une fonction pratique pour retrouver les commerçants.

Google Wallet est un portefeuille numérique fort pratique, qui permet de conserver sur son téléphone des moyens de paiement, des titres de transport ou encore des billets d'entrée au format numérique. Bientôt, il pourra aussi héberger d'autres types de documents, comme une carte d'identité, un permis de conduire, ou encore des cartes de fidélité et d'abonnement. Autant dire que l'application peut vite devenir un élément indispensable du quotidien et, au même titre qu'un portefeuille physique, contenir tout un joyeux bazar – mais un bazar organisé !

Depuis quelques semaines, l'application Google Wallet sur Android demande aux utilisateurs qu'ils lui accordent l'autorisation de localisation précise afin d'afficher un nouvel historique des paiements beaucoup plus détaillé directement sur une carte, comme l'a remarqué 9to5google. Une fonction sympathique qu'il faut activer manuellement.

© 9to5google

Google Wallet : des reçus détaillés géolocalisés sur une carte

Avec cette nouvelle fonction, chaque reçu affiche désormais sur une carte, avec son montant, le nom du magasin, son adresse et un bouton pour l'appeler directement lorsque un numéro de téléphone est disponible. Auparavant, l'application affichait uniquement le coût, le jour et la date, le relevé et l'identifiant de la transaction. Notons que, suite à une mise à jour en juillet, cette fonction était activée par défaut. Désormais, il faut activer la "Localisation précise" dans l'application pour profiter de ce nouvel aperçu. Une petite attention que l'on apprécie vis-à-vis de la confidentialité des données.

Pour l'activer, il suffit de toucher l'une de ses cartes et d'ouvrir l'un de ses derniers reçus. Normalement, celui-ci n'apparaît pas encore sur la carte, mais affiche à la place une invitation à configurer l'accès à la localisation pour les transactions futures : "Obtenez des reçus détaillés, comme le nom et l'adresse du commerçant, pour les futures transactions de paiement sans contact." Il faut appuyer dessus et suivre les étapes pour finaliser la configuration, notamment en accordant une nouvelle autorisation "Localisation précise" à l'application. Cette localisation précise est collectée uniquement lors d'un sans contact avec le smartphone. Par ailleurs, la nouvelle vue avec carte intégrée ne s'affiche que pour les prochains achats, elle n'est pas rétroactive.