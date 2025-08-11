Fin de Microsoft Lens : l'appli de numérisation de documents tire sa révérence

À partir de septembre, Microsoft va progressivement abandonner Lens, son application mobile qui permet de numériser des documents sur Android et iOS. Une mauvaise nouvelle pour cet outil très apprécié des utilisateurs…

Voilà une nouvelle qui ne va pas faire plaisir aux – nombreux – utilisateurs de Microsoft Lens PDF Scanner – autrefois connu sous le nom d'Office Lens –, puisque l'entreprise a annoncé qu'elle allait mettre fin à l'application très bientôt. Lancé en 2014, cet outil permet de convertir des photos de documents imprimés ou manuscrits en fichiers numériques au format PDF, Word, PowerPoint ou Excel et de les enregistrer directement dans OneNote ou OneDrive. Très populaire, il a été téléchargé plus de 50 millions de fois sur le Play Store et a reçu d'excellentes notes dessus ainsi que sur l'App Store. Bref, c'est une application gratuite, pratique et, par conséquent, très appréciée. Pourtant, Microsoft va effectuer un retrait progressif à partir de septembre 2025, comme le rapporte Bleeping Computer. La firme de Redmond invite les utilisateurs à se tourner vers Copilot à la place.

Microsoft Lens : quelles alternatives pour les utilisateurs ?

La suppression de Microsoft Lens se fera en plusieurs étapes. Le processus de retrait débutera à la mi-septembre, afin que les nouvelles installations sur le Play Store et l'App Store soient désactivées en octobre. Enfin, en novembre, Microsoft Lens sera définitivement retirée des boutiques d'applications et, en décembre, elle ne permettra plus de nouvelles numérisations. Les utilisateurs pourront continuer à accéder à leurs documents existants depuis la section "MyScans", mais l'appli ne sera plus prise en charge.

© Microsoft

À la place, la firme de Redmond encourage les utilisateurs à se tourner vers Microsoft 365 Copilot pour numériser leurs documents, qui seront enregistrés sur OneDrive dans la section "MyCreations". Cependant, Copilot ne reprend pas toutes les fonctions de Lens. C'est le cas notamment de l'enregistrement direct dans OneNote, Word ou PowerPoint, de la numérisation de cartes de visite ou encore de la lecture à voix haute, bien que l'entreprise se soit engagée à continuer d'ajouter de nouvelles fonctions et d'améliorer celles existantes par la suite.

Heureusement, d'autres solutions existent pour continuer à numériser ses documents depuis son smartphone. Parmi elles, Adobe Scan ou encore la fonction de numérisation intégrée à Google Drive. De leur côté, les utilisateurs sur iOS peuvent passer par Notes. Enfin, ceux qui préfèrent les solutions open source peuvent se tourner vers OSS Document Scanner.

La disparition de Microsoft Lens s'inscrit dans une tendance plus large de l'entreprise, qui compte épurer son offre et la concentrer autour de l'intelligence artificielle. Ainsi, il y a un an, elle disait déjà adieu à Windows Paint 3D. En mai, elle a également annoncé mettre fin à la fonction de remplissage automatique des mots de passe de Microsoft Authenticator en juillet, conseillant aux utilisateurs de passer par Edge à la place. Enfin, elle avait averti les aficionados de Microsoft Publisher que l'application de publication assistée par ordinateur serait supprimée de Microsoft 365 en octobre 2026. Qui sera le prochain ?