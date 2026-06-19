Votre compte Spotify pourrait devenir inaccessible à cause de ce changement

À compter du 1er septembre 2026, vous ne pourrez plus vous connecter à votre compte Spotify par une méthode d'authentification très courante. Vous avez intérêt à vérifier vos paramètres dès à présent et à les mettre à jour si besoin.

Attention si vous êtes un utilisateur Spotify de la première heure ! Comme l'a annoncé l'entreprise dans un article de blog , à compter du 1er septembre 2026, il sera impossible d'accéder à son compte avec son nom d'utilisateur. Cette méthode d'authentification, historiquement utilisée par la plateforme, sera définitivement désactivée. Les abonnés de longue date sont donc invités à vérifier leur adresse e-mail enregistrée et leurs paramètres de connexion. Dans le cas contraire, ils pourraient rencontrer des difficultés d'accès à leur compte.

Connexion Spotify : la fin d'un système historique

Pour la plupart des utilisateurs, cette évolution devrait être quasiment invisible, car ils utilisent déjà leur adresse e-mail ou des services tiers comme Google ou Apple pour se connecter. En revanche, les abonnés de longue date qui s'appuient encore sur leur nom d'utilisateur pour accéder à leur compte, notamment lors de la configuration d'un nouvel appareil, sur l'application de bureau ou sur un ordinateur partagé, devront adapter leurs habitudes.

Concrètement, les utilisateurs concernés devront vérifier leur adresse e-mail de connexion avant la date limite. En cas d'adresse obsolète ou inaccessible, il sera nécessaire de la modifier dans les paramètres du compte afin d'éviter tout blocage d'accès. Il suffit de sélectionner "Modifier les informations personnelles". Si aucune adresse e-mail n'est encore enregistrée, il est possible de la modifier sur la page des méthodes de connexion, en sélectionnant "Modifier les méthodes de connexion", puis en cliquant sur "Ajouter" à côté de la méthode souhaitée.

Notons qu'il est aussi possible de se connecter via un service tiers déjà lié, comme Apple, Google, Facebook ou via son numéro de téléphone. Le reste des comptes restera bien sûr inchangé, qu'il s'agisse des playlists, des titres enregistrés, des abonnements Premium ou encore des recommandations personnalisées. Attention, il ne faut pas confondre le nom d'utilisateur, qui sert à l'identification, et le "nom d'affichage", celui qui apparaît publiquement sur le profil et les différentes playlists.

L'objectif de ce changement est de simplifier le système d'authentification et de renforcer la sécurité des comptes. Le nom d'utilisateur, souvent visible publiquement ou facile à deviner, est moins sûr que l'adresse e-mail, qui reste en général plus contrôlée par l'utilisateur et est déjà utilisée comme identifiant principal sur de nombreux services en ligne – on oublie plus facilement un ancien pseudo qu'une adresse e-mail active.