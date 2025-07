Ce quiz en ligne vous dira si vous savez détecter des images générées par IA

Vous pensez pouvoir déjouer les pièges des fakes news et reconnaître à tous les coups des images générées par IA ? N'en soyez pas si sûr ! Pour en avoir le cœur net, faites ce petit test en ligne.

Internet est complètement fasciné par les IA capables de générer d'incroyables images à partir d'une simple demande textuelle – que l'on appelle un prompt –, et en quelques secondes seulement. Midjourney, Imagen 3 de Google, Grok sur X ou encore "Images in ChatGPT"... Cette technologie n'a jamais été aussi à portée de doigts ! Il n'a donc pas fallu attendre longtemps avant que des images générées par IA n'envahissent Internet, vivement encouragées par les réseaux sociaux, qui voient là un moyen de produire toujours plus de contenu et d'augmenter "l'engagement" des utilisateurs.

Mais si l'on passe outre le côté ludique de la chose, la génération d'images par IA, et surtout sa simplicité d'accès, pose de gros problèmes quant à la propagation de fake news. Nous pourrions nous croire assez intelligents pour savoir faire la distinction entre ce qui est réel et ce qui ne l'est pas, mais nous aurions tort ! Une récente étude menée par Microsoft révèle que notre capacité d'identification d'images IA est "à peine supérieure à celle d'un jeu de pile ou face". Voilà qui fait mal à notre ego !

Pour réaliser cette étude, les chercheurs ont soumis plus de 12 500 personnes dans le monde un quiz baptisé "Réel ou Pas ?" Le principe est simple : ce test en ligne présente une série de 15 images et il faut indiquer pour chacune si elle a été générée par une IA ou non. Et il se trouve que, sur près de 287 000 réponses, le taux de réussite moyen n'était que de 62 %.

Notons que les participants ont été plus pertinents sur les visages humains, avec un score de 65 %, mais ont davantage échoué lorsqu'il s'agissait de paysages ou de scènes urbaines, avec un résultat chutant à 59 %. Cela s'expliquerait par le fait que notre cerveau serait programmé pour reconnaître facilement des visages humains. Microsoft précise toutefois que les images soumises n'étaient pas particulièrement complexes ou piégeuses.

Faites le test

Les chercheurs expliquent ces résultats par l'évolution rapide de l'IA générative "affichant des résultats encore plus réalistes", tout en précisant que leurs résultats "surestiment probablement la capacité des gens d'aujourd'hui à distinguer les images générées par l'IA des images réelles".

En réalité, le meilleur moyen de reconnaître une image générée par IA est… d'utiliser des outils de détection d'IA, qui sont bien plus fiables que les humains. À titre de comparaison, celui de Microsoft a obtenu un taux de réussite dépassant les 95 % ! Vous pouvez vous aussi tester votre capacité d'identification en réalisant le quiz. Prenez votre temps, observez bien les détails, car c'est loin d'être facile !