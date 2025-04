L'incroyable générateur d'images de ChatGPT est disponible gratuitement pour tout le monde

Avec son nouveau générateur d'images intégré à ChatGPT, OpenAI a fait fort ! Son succès est tel qu'il a saturé les serveurs de la société. Mais il est de nouveau accessible à tout le monde, et gratuitement !

Le 25 mars dernier, OpenAI a dévoilé son nouveau et très impressionnant générateur d'images, baptisé "Images in ChatGPT" qui, comme son nom l'indique, est intégré directement dans le chatbot. Animé par GPT-4o, son modèle omnimodal lancé en mai 2024 qui remplace Dall-E, il permet de concevoir des images de qualité, à partir d'une simple demande textuelle ou sur la base d'une photo. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que la nouveauté a rapidement séduit les internautes ! Ils ont été nombreux à se ruer sur l'IA pour la tester, notamment en transposant des images populaires dans le style des studios Ghibli.

Mais l'outil a été victime de son succès, au point de faire surchauffer les serveurs. Sam Altman a même plaisanté à ce sujet, affirmant que les GPU de l'entreprise étaient en train de "fondre" sous l'intensité des requêtes. Une surcharge qui s'est soldée par une panne généralisée de ChatGPT le dimanche 31 mars. Le PDG d'OpenAI a demandé aux internautes de calmer leurs ardeurs afin que son équipe puisse se reposer et a dû instaurer des limitations temporaires pour stabiliser ses serveurs, notamment en restreignant le nouvel outil aux abonnés payants. Finalement, le générateur d'images est de nouveau disponible pour tout le monde ! Mais ça ne plaît pas à tout le monde...

ChatGPT : un générateur d'images victime de son succès

Pour utiliser le nouveau générateur d'images, il suffit d'accéder à ChatGPT sur n'importe quel appareil, de débuter une nouvelle conversation et de décrire précisément l'image souhaitée – mais la génération peut prendre plusieurs (très longues) minutes – à la rédaction, nous attendons toujours – et rencontrer quelques bugs. Tout le monde, même les utilisateurs ayant un compte gratuit, peut en profiter. Attention toutefois, OpenAI a instauré une limite pour ces derniers, qui est de trois images par jour, afin d'éviter des usages trop intensifs.

Une décision qui a suscité l'ire des abonnés ChatGPT Plus et ChatGPT Pro, les deux formules payantes. Car eux aussi sont toujours restreints dans le nombre d'images qu'ils peuvent réaliser, alors qu'ils payient pour un abonnement tous les mois. Les voilà logés à la même enseigne que les autres, ce qui en amène certains à se demander pour quels avantages ils paient exactement.

© OpenAI

"Pourquoi proposer ce service aux utilisateurs gratuits, tout en imposant jusqu'à 30 minutes d'attente aux utilisateurs payants entre deux générations ? On a l'impression que vous avez un produit unique, que les gens seraient prêts à payer… s'ils pouvaient y accéder de façon fiable", regrette un internaute. L'entreprise a été prise au dépourvu par le succès de son produit, mais elle ne devrait pas tarder à corriger le tir et à trouver un équilibre entre les fonctions accessibles aux abonnements gratuits et payants.