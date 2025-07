Google Doppl : un nouveau service pour essayer virtuellement des vêtements sur Internet

Avec Doppl, Google propose un service IA permettant d'essayer virtuellement n'importe quel vêtement. Désormais intégré aux résultats de recherche, il vous montre ce qu'une tenue rend sur vous à partir d'une simple photo pour voir comme si vous la portiez vraiment.

Après avoir lancé Doppl sous forme d'application à la fin juin 2025, Google intègre son service à ses résultats de recherche et à son module Shopping, comme l'annonce l'entreprise dans un billet de blog publié le 24 juillet.

Pour rappel, cet outil fonctionnant à l'IA permet d'essayer virtuellement un vêtement avant de l'acheter, un peu comme une cabine d'essayage qui vous accompagne absolument partout. Fini les essayages fastidieux en magasin ou les incertitudes lors de vos achats en ligne ! Concrètement, grâce à l'intelligence artificielle, le service vous permet de visualiser sur vous n'importe quelle tenue. De quoi non seulement faciliter considérablement vos achats en ligne, en vous permettant d'essayer virtuellement avant d'acheter, mais aussi vous aider à tester de nouveaux styles !

Google Doppl : une cabine d'essayage virtuelle

En juin dernier, Google lançait Doppl sous la forme d'une application développée par Google Labs, la branche dédiée aux projets expérimentaux du géant américain. Une fois installée, l'appli crée une version animée de vous-même à partir d'une photo en pied de vous, grâce à la magie de l'IA. Il suffit ensuite d'alimenter l'application d'images ou de captures d'écran de tenues qui vous plaisent – un look découvert sur Instagram, un vêtement aperçu dans une vitrine, une tenue dénichée sur une boutique en ligne… – pour les essayer virtuellement et ainsi voir à quoi vous ressembleriez dedans. L'application va même jusqu'à animer le rendu, en générant une vidéo de vous afin de vous donner une idée plus réaliste du rendu en mouvement. Et si vous avez envie de montrer le résultat à vos proches, il est possible de sauvegarder ou partager le tout.

Comme il s'agit d'une application expérimentale, il faut garder en tête que Doppl n'est pas encore tout à fait au point. Ainsi, Google prévient que le résultat "ne sera pas toujours parfait". De plus, l'appli ne prend pas en charge tous les vêtements. Si elle est capable de proposer un rendu pour les hauts, les bas et les robes, les chaussures, la lingerie, les maillots de bain et autres accessoires restent malheureusement sur la touche. Toutefois, d'autres catégories de vêtements seront prises en charge par la suite.

Pour l'heure, Doppl est disponible gratuitement sur iOS et Android, mais uniquement pour les utilisateurs de plus de dix-huit ans résidant aux États-Unis. Aucune annonce officielle n'a été faite concernant une sortie en Europe. Notons que chaque utilisateur dispose d'un nombre limité de générations d'images par mois, sans toutefois que l'on sache précisément combien.

© Google

Google Doppl : une nouvelle façon de faire son shopping en ligne

En intégrant le moteur de recherche de Google, Doppl passe un cap. Cette fois, quand vous tombez sur un vêtement qui vous intéresse durant une recherche Google, que ce soit Google Shopping ou même Google Image, vous pouvez téléverser une photo de vous pour voir à quoi vous ressembleriez en le portant. Il suffit pour cela de cliquer sur le bouton "Try il on", soit "Essayez-le". Sont pris en charge les vêtements faisant partie du Shopping Graph, l'immense base de données de Google utilisée par le moteur de recherche pour organiser et afficher tout ce qui concerne les produits en ligne.

© Google

Doppl se dote également, dans sa version Web, d'un nouvel outil de surveillance de prix pour les vêtements de Google Shopping. Là aussi réservée aux internautes vivant aux Etats-Unis, cette fonction leur permet d'être notifiés quand un article atteint un certain tarif. Une fois le produit repéré, il ne reste plus qu'à cliquer sur "Suivre le prix" et à indiquer la somme maximum à débourser pour recevoir une notification dès qu'un article correspondant est disponible. Notons que le système permet aussi de préciser la quantité désirée.

© Google

Google Doppl : une machine à collecter les données

Sur le papier, l'application est amusante et peut être vraiment pratique pour se décider avant un achat. Mais attention à ne pas être naïf et à être bien conscient de ce que son utilisation implique en termes de confidentialité. En effet, en lançant une application gratuite où des millions d'utilisateurs vont se dépêcher de télécharger des photos d'eux-mêmes et de vêtements en tout genre, Google a trouvé une stratégie brillante pour entraîner ses algorithmes. C'est une gigantesque opération de collecte de données bien plus efficace que la simple analyse d'images issues de sites de e-commerce.

© Google

D'ailleurs, Doppl est assez ambigu en matière de confidentialité. Sur le Play Store, l'application indique qu'elle ne collecte aucune donnée et ne partage rien avec des tiers. Sur l'App Store en revanche, c'est une autre histoire, puisqu'elle collecterait une grand nombre de données personnelles : identifiants, achats, emplacement, coordonnées, contacts, contenus utilisateur, données d'utilisation, données de diagnostic et d'autres données non précisées.

Alors, qui dit la vérité ? On aurait plutôt tendance à miser sur Apple, car Google est connu pour être gourmand en données collectées, et la technologie IA elle-même implique une certaine indiscrétion. En tout cas, Doppl est un redoutable terrain d'expérimentation pour améliorer la technologie qui anime désormais la plateforme Shopping. Toutes ces informations pourraient par la suite être utilisées pour proposer des recommandations de produits encore plus personnalisées et renforcer la position de Google sur le marché de la publicité en ligne.