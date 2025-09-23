Vous pouvez maintenant mettre votre carte Vitale dans votre smartphone : voici comment faire

La carte Vitale continue sa dématérialisation ! De plus en plus d'assurés peuvent la stocker dans leur smartphone, pour profiter des mêmes fonctions que son homologue physique, et même plus. Voici la marche à suivre.

Le Gouvernement poursuit la dématérialisation des papiers et documents administratifs des Français. Ainsi, vous pouvez déjà stocker votre permis de conduire ou votre carte d'identité sur votre smartphone, à travers France Identité. Et, depuis peu, vous pouvez également y intégrer votre carte Vitale en version numérique.

Celle-ci offre les mêmes fonctions que la carte Vitale en version physique, mais avec quelques autres en plus, comme le suivi des dépenses de soins. Surtout, elle permet d'éviter les oublis puisqu'il y a plus de chance que vous ayez votre smartphone dans votre poche que votre carte Vitale. Elle fait également en sorte que les télétransmissions soient toujours assurées –on a vite fait de perdre une feuille de soins papier ou d'oublier de l'envoyer suite à un oubli de carte Vitale –, tout en permettant de lutter contre la fraude. Bref, c'est tout bénef !

Mais alors, comment profiter de ce précieux sésame en version dématérialisée ? Grâce à l'application "carte Vitale", disponible en version bêta sur Android et iOS. Elle contient toutes vos données d'identification, à savoir votre identifiant national de santé (INS), vos informations personnelles de base (dont le fameux numéro de sécurité sociale), un QR code à scanner et les données de suivi des utilisations, et permet l'accès à la facturation SESAM-Vitale (la télétransmission), aux téléservices de l'Assurance Maladie (AMO) et aux dossiers pharmaceutiques.

Il y a deux façons d'en profiter. La première est de passer par l'application France Identité, accessible sur Android et iOS pour les détenteurs d'une carte nationale d'identité électronique (CNIe) – vous pouvez d'ailleurs demander cette dernière librement et gratuitement – depuis mars dernier. Pour cela, il faut télécharger l'application carte Vitale sur votre smartphone, rentrer votre numéro de sécurité sociale, connecter l'appli avec celle de France Identité en acceptant une demande de connexion, puis scanner l'avant de votre carte d'identité – le nouveau format donc – et lancer sa lecture sans contact, en la collant au dos du smartphone, via la communication NFC. Vous trouverez la procédure pas à pas dans notre guide pratique.

Si vous ne possédez pas encore la CNIe, il y a la seconde méthode, en dématérialisant votre carte Vitale via l'application Carte Vitale seulement, à condition de vivre dans un des départements éligibles. Alors qu'elle n'était disponible que dans 23 départements l'année dernière, l'expérimentation s'étend à 8 régions et 56 départements :

Région Département Auvergne-Rhône-Alpes Ain (01)

Allier (03)

Ardèche (07)

Cantal (15)

Drôme (26)

Isère (38)

Loire (42)

Haute-Loire (43)

Puy-de-Dôme (63)

Rhône (69)

Savoie (73)

Haute-Savoie (74) Bourgogne-Franche-Comté Côte-d'Or (21)

Doubs (25)

Jura (39)

Nièvre (58)

Haute-Saône (70)

Saône-et-Loire (71)

Yonne (89)

Territoire de Belfort (90) Bretagne Côtes-d'Armor (22)

Finistère (29)

Ille-et-Vilaine (35)

Morbihan (56) Centre-Val-de-Loire Cher (18)

Eure-et-Loir (28)

Indre (36)

Indre-et-Loire (37)

Loir-et-Cher (41)

Loiret (45) Grand Est Ardennes (08)

Aube (10)

Marne (51)

Haute-Marne (52)

Meurthe-et-Moselle (54)

Meuse (55)

Moselle (57)

Bas-Rhin (67)

Haut-Rhin (68)

Vosges (88) Normandie Calvados (14)

Eure (27)

Manche (50)

Orne (61)

Seine-Maritime (76) Provence-Alpes-Côte d'Azur (Paca) Alpes-de-Haute-Provence (04)

Hautes-Alpes (05)

Alpes-Maritimes (06)

Bouches-du-Rhône (13)

Var (83)

Vaucluse (84) Pays de la Loire Loire-Atlantique (44)

Maine-et-Loire (49)

Mayenne (53)

Sarthe (72)

Vendée (85)

Si vous êtes affilié à un organisme de l'Assurance Maladie, de la MSA ou de la MGEN de ces départements, avez au moins 16 ans et n'êtes pas sous tutelle, vous pouvez d'ores et déjà utiliser l'application sans France Identité. Attention, même en dématérialisant votre carte Vitale, il ne faut pas jeter sa version physique pour autant ! Bien que l'application soit de plus en plus accessible, les professionnels de santé ne sont pas encore tous équipés pour lire le QR code qu'elle affiche. Mieux vaut donc garder la bonne vieille carte plastique, au cas où.