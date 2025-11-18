La carte Vitale numérique est enfin disponible pour tout le monde sur smartphone

La carte Vitale numérique est désormais disponible pour tous dans l'application mobile du même nom, peu importe le format de sa carte d'identité. Elle propose les mêmes fonctions que son homologue physique, et même plus.

C'est un grand pas pour la numérisation des services publics ! Après la carte d'identité numérique avec France Identité, le permis de conduire numérique et la carte grise, c'est la bonne vieille carte Vitale qui passe enfin totalement en version dématérialisée, et pour tout le monde cette fois. Elle était déjà disponible via France Identité pour ceux bénéficiant d'une carte d'identité électronique. Depuis le 17 novembre 2025, elle est également accessible via une application mobile baptisée tout simplement Carte Vitale – disponible sur le Play Store pour Android et l'App Store pour les appareils Apple – pour tout le monde, et non plus pour une poignée de départements. C'est officiellement la fin de la phase bêta de l'appli !

La carte Vitale dématérialisée est accessible pour tous sur smartphone et tablette via l'application "carte Vitale". Elle contient toutes les données d'identification de l'utilisateur, à savoir l'identifiant national de santé (INS), les informations personnelles de base (dont le fameux numéro de sécurité sociale), un QR à scanner et les données de suivi des utilisations, et permet d'accéder à la facturation SESAM-Vitale (la télétransmission), aux téléservices intégrés de l'Assurance Maladie obligatoire (AMO) et aux dossiers pharmaceutiques (pour les pharmaciens). En plus, une connexion Internet n'est pas nécessaire pour utiliser l'application.

© Ameli

Il y a deux façons d'en profiter. La première est de passer par l'application France Identité, accessible sur Android et iOS pour les détenteurs d'une carte nationale d'identité électronique (CNIe) – vous pouvez d'ailleurs demander cette dernière librement et gratuitement depuis mars dernier. Si vous ne possédez pas encore la CNIe, il y a la seconde méthode, en dématérialisant votre carte Vitale via l'application Carte Vitale seulement. Autrefois limitée à certains départements, cette méthode est désormais accessible à tous.

Il est également possible d'activer sa carte vitale numérique en la reliant à France Identité, une application elle aussi accessible sur Android et iOS et qui permet aux détenteurs d'une carte nationale d'identité électronique (CNIe), lancée en 2021, de dématérialiser leur pièce d'identité et leur permis de conduire – mais l'appli France Identité n'accueille pas en elle-même la carte Vitale, même si cela est prévu dans le futur. Le fait de relier les deux permet de lutter contre la fraude sociale, grand cheval de bataille des derniers gouvernements.

Pour activer votre carte Vitale sur l'application éponyme par le biais de France Identité, suivez les étapes suivantes :

► Téléchargez l'application carte Vitale sur votre smartphone puis lancez-là ;

► Appuyez sur le bouton vert Commencer, en base de l'écran ;

► Patientez quelques instants, puis acceptez les conditions d'utilisation en cochant la case puis en appuyant sur le bouton vert Accepter ;

► L'application vous demandera si vous avez France Identité. Sélectionnez Créer mon identité numérique ;

► Scannez ou saisissez votre numéro de sécurité sociale , que vous trouverez au recto de votre carte Vitale physique ;

► Veillez à bien avoir configuré l'application France Identité sur votre smartphone. L'application carte Vitale va alors l'interroger. S'en suit une demande de connexion que vous devez accepter ;

► Scannez l'avant de votre carte d'identité (le nouveau format donc) en appuyant sur le bouton bleu Scanner votre carte, puis tapez votre code personnel pour vérification ;

► Lancez ensuite la lecture sans contact de votre carte d'identité, en la collant au dos du smartphone, via la communication NFC. Vous devez pour cela appuyer sur le bouton bleu Démarrer la lecture ;

► Appuyez sur Continuer et ajouter un code de sécurité, qui vous servira à verrouiller l'application, et confirmez-le. Et voilà, l'application carte Vitale est désormais activée sur votre portable !

Pour activer votre carte Vitale sur l'application éponyme sans passer par France Identité, suivez les étapes suivantes :

► Téléchargez l'application carte Vitale sur votre smartphone puis lancez-là ;

► Appuyez sur le bouton vert Commencer, en base de l'écran ;

► Patientez quelques instants, puis acceptez les conditions d'utilisation en cochant la case puis en appuyant sur le bouton vert Accepter ;

► L'application vous demandera si vous avez France Identité. Sélectionnez Non, merci ;

► Préparez votre carte vitale, votre adresse mail et votre carte d'identité. Appuyez sur le bouton vers Continuer ;

► Scannez ou saisissez votre numéro de sécurité sociale, que vous trouverez au recto de votre carte Vitale physique ;

► Renseignez ensuite votre adresse mail reliée à votre compte Ameli, puis prenez une photo de votre carte d'identité (à l'ancien format donc) et filmez-vous quelques secondes en mode selfie, afin qu'un opérateur humain vérifie qu'il s'agit de vous ;

► Créez ensuite un code personnel, à utiliser à chaque ouverture de l'application. Et voilà, l'application Carte Vitale est désormais activée sur votre smartphone !

À l'heure actuelle, 500 000 personnes en France ont enregistré leur carte Vitale dans l'application mobile, un chiffre qui monte à 1,8 million si on prend en compte l'enregistrement via France Identité. On est donc loin des 28 millions de Français titulaires du précieux sésame ! Attention, même en dématérialisant votre carte Vitale, il ne faut pas jeter sa version physique pour autant ! Bien que l'application soit de plus en plus accessible, les professionnels de santé ne sont pas encore tous équipés pour lire le QR code qu'elle affiche. Mieux vaut donc garder la bonne vieille carte plastique, au cas où.