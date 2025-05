PayPal va proposer le paiement sans contact sur smartphone

Service de paiement en ligne par excellence, PayPal s'invite sur nos smartphones pour les paiements sans contact en magasin. Une solution pratique qui va concurrencer Apple Pay et Google Pay.

Au fil des années, les services de PayPal sont parvenus à conquérir le cœur de millions d'utilisateurs. Le célèbre service de paiement, disponible sur le Web mais aussi à travers les applications pour mobiles iOS et Android, permet notamment d'effectuer des achats en ligne sans fournir son numéro de carte bancaire. Un domaine restreint dont il s'apprête à s'affranchir. En effet, l'entreprise a annoncé dans un communiqué mettre en place sa propre solution de carte bancaire virtuelle afin de simplifier ses paiements en boutique. Une évolution logique, alors que les utilisateurs d'Apple Pay et de Google Pay se font de plus en plus nombreux. Dans un premier temps, ce service sera lancé uniquement en Allemagne, mais il devrait s'étendre à d'autres pays par la suite.

Paiement sans contact PayPal : un premier essai en Allemagne

Dans quelques semaines, les utilisateurs allemands de PayPal pourront régler avec leur téléphone grâce à son portefeuille sans contact. Comme Apple Pay et Google Pay, il va s'appuyer sur la puce NFC du smartphone. En effet, c'est cette technologie de communication sans fil et sans contact, de son vrai nom complet near field communication (communication en champ proche), qui permet de payer nos achats avec notre téléphone, sans devoir toucher physiquement le terminal.

© PayPal

L'application mobile PayPal prendra donc en charge le décompte des paiements sans contact, en plus des paiements en ligne. Mais ce n'est pas là la seule nouveauté. En plus du simple paiement, les utilisateurs pourront bénéficier d'un système de paiement échelonné en plusieurs fois afin de payer en 3, 6, 12 ou 24 mois pour des achats en magasin. Pratique pour répartir le coût des achats importants ! Enfin, PayPal met en place un système de cashback qui permettra de rembourser partiellement ses utilisateurs sur les achats sans contact réalisés auprès des enseignes partenaires. De quoi les inciter à opter pour cette solution de paiement !

Comme nous le disions, ces nouveautés sont pour le moment exclusivement réservées aux utilisateurs allemands, qui n'auront qu'à mettre à jour l'application. Toutefois, un développement international est à prévoir. En tout cas, nous pouvons dire merci au Digital Markets Act (DMA), qui a contraint Apple à ouvrir son écosystème à cette solution de paiement !