ChatGPT va vous aider à faire votre shopping en ligne

OpenAI améliore son moteur de recherche SearchGPT pour vous aider à faire votre shopping en ligne. Sur une simple demande, le chatbot pourra sélectionner les meilleures offres et vous faire des recommandations.

Depuis que la course à l'IA a débuté, les géants de la tech cherchent à occuper le plus possible le devant de l'actualité à coup d'annonces fracassantes et de nouveautés marquantes. La bataille fait rage entre OpenAI, Google, Microsoft, Meta, Perplexity et les autres ! Dans cette lutte sans merci, OpenAI cherche à marcher sur les platebandes de Google avec ChatGPT. L'entreprise de Sam Altman s'était déjà attaquée à son moteur de recherche en lançant SearchGPT, elle s'en prend maintenant au shopping en ligne et aux comparateurs de prix.

En effet, OpenAI a annoncé dans un communiqué plusieurs nouveautés pour SearchGPT, son moteur de recherche concurrent de Google et de Perplexity. Parmi elles, la possibilité pour les utilisateurs d'acheter des produits en ligne en discutant avec le bot. À partir d'une simple demande, celui-ci va proposer une sélection de modèles chez différents marchands et générer des avis afin de les aider à faire de meilleurs choix. Voilà qui pourrait bien modifier les habitudes de consommation des internautes !

SearchGPT : OpenAI s'attaque frontalement à Google Shopping

"Faire ses achats en ligne peut être fastidieux", explique OpenAI dans son communiqué. "Au lieu de faire défiler les pages de résultats, vous pouvez simplement engager une conversation. Posez des questions complémentaires, comparez des produits et concentrez-vous sur l'essentiel, le tout en langage naturel."

© OpenAI

Il suffit donc de faire une demande à ChatGPT (Quel est le meilleur téléphone pour jouer à des jeux mobiles ? Quelles sont les meilleures offres pour le jeu Clair Obscur Expédition 33 ? Peux-tu me trouver un appareil photo instantané sous les 100 euros ?) pour que le chatbot propose différents produits sous la forme de vignettes, avec une brève description, un résumé des avis de consommateurs et des liens vers des sites marchands, et ses recommandations. On peut alors demander des précisions ou ajuster sa recherche si besoin. OpenAI précise que les résultats "sont sélectionnés de manière indépendante et ne sont pas des publicités", marquant une différence claire avec Google, qui permet aux marques de payer pour améliorer leur position dans les résultats de recherche – ce qui donne parfois lieu à des arnaques d'ailleurs. De plus, la mémoire de ChatGPT devrait simplifier les choses, puisque tout ce qui a été dit auparavant aidera ChatGPT à faire des recommandations.

Pour l'instant, OpenAI indique que ChatGPT se limite à la mode, la beauté, la maison et l'électronique, "puis élargira l'offre en fonction des retours". Le service de shopping est disponible aux États-Unis depuis le lundi 28 avril 2025 et va progressivement s'étendre à l'ensemble des marchés où ChatGPT est présent. Tous les utilisateurs pourront en profiter, y compris ceux qui n'ont pas de compte.

© OpenAI

En plus du shopping, OpenAI a annoncé d'autres nouveautés pour SearchGPT. Ainsi, la version de ChatGPT sur WhatsApp accueille désormais le moteur de recherche, tandis que celui-ci peut lancer des recherches plus rapidement grâce aux suggestions en temps réel du chatbot. Les citations sont également améliorées, avec une nouvelle interface de "mise en évidence" pour identifier clairement la partie de la réponse à laquelle chaque citation se rapporte et la possibilité d'inclure plusieurs citations pour une même idée. Enfin, la mémoire de ChatGPT prendra prochainement en compte les recherches et le shopping, et plus uniquement les "discussions".