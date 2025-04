Canva Suite Studio 2.0 : de nouveaux outils pour une création sans limite

À l'occasion du Canva Create, la plateforme a dévoilé sa Suite Studio 2.0. Au programme : une nouvelle interface unifiée, un tableur dopé à l'IA, un assistant conversationnel, un éditeur photo et même un générateur de code.

On ne présente plus Canva. En plus de dix ans d'existence, la plateforme de conception graphique, qui s'utilise aussi bien en ligne à travers un navigateur Web que sous la forme d'une application mobile, a su séduire de très nombreux utilisateurs à travers le monde grâce à plusieurs atouts. D'abord, sa simplicité d'utilisation, quelques minutes suffisant même à des néophytes pour réaliser des documents de qualité professionnelle, sans avoir à maîtriser des logiciels complexes comme Photoshop, Illustrator ou InDesign. Ensuite, son modèle économique de type freemium, avec de nombreuses fonctions entièrement gratuites et d'autres payantes – les plus évoluées, évidemment. Et, course à l'intelligence artificielle oblige, de nombreuses fonctions dopées à l'IA.

Le jeudi 10 avril 2025, à l'occasion de la quatrième édition de son événement Canva Create, la plateforme a dévoilé la Suite Studio 2.0, son "plus grand lancement depuis la création de Canva il y a plus de dix ans." Au programme : un nouveau design, un tableur, un générateur de code, des graphiques magiques et le lancement de Studio magique à grande échelle, le tout dopé à l'IA.

© Canva

Canva Suite Studio 2.0 : prise en charge des feuilles de calcul avec Sheets

En premier lieu, Canva a revu l'interface de sa suite avec Suite Studio en un seul design, afin de regrouper tous les contenus et formats en une seule page, avec une vue unifiée. Pour faire simple, tous les documents d'un même projet sont centralisés. "Fini les outils multiples, le travail fragmenté et les fichiers déconnectés. L'ensemble du cycle d'une campagne, de sa planification au briefing, jusqu'à sa conception puis à sa diffusion, est désormais regroupé dans un seul et même espace collaboratif multidesign", se réjouit la plateforme.

© Canva

C'est l'une des nouveautés phares de l'événement : Canva lance également Sheets, un tableau visuel dopé à l'IA, avec "des feuilles de calcul repensées pour être visuelles, puissantes et connectées à tout ce que vous faites". Développé sur la base du Studio magique, Sheets simplifie le travail avec les feuilles de calcul grâce à des fonctions telles que :

Analyses magiques :cet outil permet d'analyser de grands volumes de données afin d'en faire ressortir des tendances ou des constats ;

Remplissage automatique : cette option suggère automatiquement des données à insérer dans les cellules, en s'appuyant sur les informations déjà incluses dans les documents.

© Canva

De plus, l'outil Graphiques magiques permet de convertir en quelques secondes des chiffres bruts "en visuels dynamiques et personnalisés" grâce à un petit coup de pouce de l'IA. Il peut s'agir de graphiques animés, d'infographies ou encore de "rapports scrollables".

© Canva

La nouvelle Suite Studio 2.0 accueille également le Studio magique à grande échelle, qui permet de transformer des feuilles de calcul en créations de contenu. Intégré à Canva Sheets, il permet de générer de grands volumes de contenu en quelques secondes seulement. Cela permet d'éliminer tout le travail manuel et chronophage lié à cette étape de création. Très pratique pour réaliser des campagnes marketing multimarchés, des communications internes ou de la prospection commerciale.

© Canva

Canva Suite Studio 2.0 : assistant, édition photo et code

Pour éviter le syndrome de la page blanche, la plateforme lance Canva AI, présenté comme "un partenaire créatif conversationnel" qui regroupe l'ensemble de ses outils génératifs. Par le biais d'une interface conversationnelle semblable à celle de ChatGPT, l'assistant permet de générer des fichiers ou des designs personnalisés. De la génération de textes, de diapos et d'images à l'édition photo ou au redimensionnement de designs, tout se fait à partir d'une simple consigne écrite ou vocale.

© Canva

Canva lance également un Éditeur photo, capable d'effectuer "des retouches de qualité professionnelle" grâce à l'IA. Il permet notamment d'appliquer des retouches ciblées, de générer des arrière-plans qui tiennent compte de la lumière ou de la composition générale du design, ou encore de supprimer ou de remplace un élément en un clic.

© Canva

Enfin, la suite intègre Code Canva, un générateur de code assisté par IA, afin d'explorer le terrain de la conception de contenus interactifs. Sans avoir besoin d'écrire du code, d'utiliser des outils externes ou d'avoir de quelconques connaissances techniques, il est désormais possible de créer des conceptions interactives de tous types, des calculatrices aux formulaires, en passant par les flashcards, et bien plus encore, grâce à de simples instructions textuelles. Il peut notamment être utilisé pour créer des landing pages, des ressources pédagogiques ou des présentations.

© Canva

Pour profiter de la Suite Studio 2.0, il suffit de se rendre sur la page d'accueil de la plateforme et de se lancer !