Cette appli gratuite est idéale pour gérer son budget avec la méthode des enveloppes

Vous voulez suivre facilement vos finances personnelles sur votre ordinateur ? Oubliez les solutions vieillottes comme Microsoft Money et découvrez cette nouvelle application gratuite qui exploite la fameuse méthode des enveloppes.

Qui dit nouvelle année dit souvent nouveaux projets, et pour les mener à bien, gérer rigoureusement son budget personnel est une nécessité. Beaucoup d'applications existent pour suivre ses finances, comme la vénérable Microsoft Money, toujours aussi populaire malgré l'arrêt de sa maintenance il y a plus de quinze ans, ou l'excellente Money Manager Ex, gratuite et régulièrement mise à jour.

Aussi efficaces soient-ils, ces deux logiciels (et les autres du même genre) souffrent de quelques défauts qui peuvent être rédhibitoires pour certains utilisateurs. Leur interface graphique est souvent austère et leur fonctionnement complexe, ce qui les rend peu agréables à utiliser, et ils se concentrent avant tout sur la comptabilisation des opérations, plutôt que sur la planification budgétaire.

Depuis quelques années, un nouveau venu a fait son apparition dans la cour des applications de finances personnelles, et a très rapidement gagné en popularité : Actual Budget. Initialement accessible en ligne, le projet a rencontré un tel succès qu'il a du brièvement fermer les inscriptions à son service l'année dernière... avant de revenir comme une application de bureau gratuite pour Windows, macOS et Linux !

Actual Budget est donc une application de gestion budgétaire personnelle, dont la particularité est de s'appuyer sur la méthode des enveloppes budgétaires. Ce système d'organisation financière consiste à répartir son argent, sous forme liquide, entre différentes enveloppes, afin d'attribuer une somme maximum à ne pas dépasser pour chaque catégorie de dépenses ou pour accumuler de l'épargne pour un projet.

Cette méthode est particulièrement populaire et appréciée, car elle est beaucoup plus intuitive et adaptée aux particuliers que la comptabilité classique. Mais évidemment, gérer tout son argent sous forme d'espèces dans des enveloppes n'est pas très pratique, en plus de présenter quelques risques de sécurité. La promesse d'Actual Budget, c'est donc de conjuguer l'efficacité de la méthode des enveloppes avec la flexibilité des outils numériques.

L'application permet tout d'abord, comme les autres du même genre, de suivre ses comptes bancaires en enregistrant toutes ses opérations, et en les classant par catégories de dépense et de recette. Mais surtout, elle permet de répartir ses ressources entre différents enveloppes virtuelles, avec un montant maximal à ne pas dépasser. Le solde de l'enveloppe est calculé en fonction des opérations saisies, ce qui aide grandement à respecter ses objectifs.

En cas de dépassement, le déficit est immédiatement signalé en rouge, et il faut alors piocher dans une autre enveloppe pour le combler. À l'inverse, si une enveloppe n'est pas totalement utilisée, son solde est reporté sur le mois suivant et s'ajoute à la nouvelle enveloppe. Ce système, en plus d'aider à maintenir une discipline financière, permet également de constituer progressivement des provisions pour les dépenses annuelles, telles que son assurance habitation, ou pour les imprévus, comme la réparation de sa voiture.

Et ce n'est en réalité qu'une petite partie des fonctions d'Actuel Budget. L'application dispose par exemple d'un excellent système de calendrier, pour planifier et automatiser les opérations récurrentes comme les abonnements, d'un ensemble de graphiques dynamiques faciles à utiliser, de fonctions de recherche et de filtrage pour retrouver rapidement des opérations, et même de règles personnalisables pour classer automatiquement les transactions.

En plus d'être dotée d'une interface moderne et élégante, l'application est donc très puissante et flexible, ce qui nécessitera peut-être un temps d'apprentissage. Actual Budget dispose heureusement d'une documentation ultra complète, couvrant tous les sujets de sa configuration à son utilisation. Celle-ci est entièrement en anglais pour le moment, mais elle peut-être facilement traduite à l'aide de n'importe quel navigateur Internet digne de ce nom.

Enfin, Actual Budget permet la synchronisation automatique entre différents appareils (ordinateur, tablette, smartphone). Pour en profiter, il faut cependant gérer son propre serveur personnel, ou bien passer par un fournisseur de service payant. L'équipe du projet recommande le prestataire PikaPods, pour une somme de 1,2 € par mois, mais vous pouvez évidemment utiliser le service de votre choix. Notez d'ailleurs que si vous possédez un espace de stockage en ligne, comme OneDrive ou Google Drive, vous pouvez tout à fait y enregistrer vos fichiers Actual Budget pour les synchroniser entre vos différents ordinateurs.