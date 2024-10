Vous pourrez renouveler votre carte d'identité par anticipation pour l'intégrer dans France Identité

Vous ne pouvez pas utiliser France Identité à cause de votre vieille carte d'identité ? Bonne nouvelle, vous pourrez demander son renouvellement dès le début 2025 afin de vous créer une copie numérique.

L'application mobile France Identité, disponible gratuitement sur le Play Store pour Android et l'App Store pour l'iPhone, offre de nombreux avantages et est progressivement en train de s'imposer comme un outil numérique incontournable. Développée par le Gouvernement dans le cadre du plan d'action pour la transformation numérique de l'État et associée au SGIN, le Service de garantie de l'identité numérique, elle permet de dématérialiser sa carte d'identité et son permis de conduire pour les stocker dans son smartphone, et ainsi s'authentifier facilement sur les services en ligne via FranceConnect. De cette façon, il est possible de prouver son identité sans divulguer de données privées, tout en ayant le document toujours sur soi.

Il y a toutefois certaines conditions à remplir pour en profiter, puisqu'il faut impérativement être majeur et disposer d'un smartphone compatible NFC tournant au minimum sous Android 8 ou iOS 16 et d'une nouvelle carte nationale d'identité électronique (CNIe) – le modèle au format carte de crédit, distribué depuis août 2021, qui intègre une puce et un QR code. Actuellement, environ 25 millions de Français disposent de cette carte pour près de 1,2 million d'identités numériques créées. Pour faciliter le processus, la directrice de France Titres, Anne-Gaëlle Baudouin, a annoncé, sur France Culture, que les Français pourront demander un renouvellement de leur carte d'identité dès début 2025 au simple motif qu'ils souhaitent créer une identité numérique.

France Identité : un accès facilité à la CNIe

Actuellement, il est uniquement possible de renouveler sa carte d'identité au motif que celle-ci a expiré, a été perdue ou volée, ou encore à la suite d'un changement d'état civil. En cas de perte ou de vol, il est impératif de payer 25 euros. Mais dès le début de l'année prochaine, des millions de Français pourront obtenir le précieux sésame dans son nouveau format grâce au nouveau motif pour le renouvellement de la carte d'identité, et ainsi utiliser France Identité.

© France Identité

"À partir du début de l'année prochaine, on pourra dire 'Je veux une identité numérique' et ce sera un motif valable pour avoir cette nouvelle carte d'identité", assure Anne-Gaëlle Baudouin. Il faudra cependant que l'ancienne ait été délivrée entre 2016 et 2021. "Pourquoi ? Parce que sur cette période-là, nous avons les données d'identité dans nos fichiers. Ça permet de créer de façon automatique [les nouvelles cartes], et donc en allégeant la charge de travail des mairies et des préfectures." Ceux qui en possèdent une antérieure devront encore faire preuve de patience.

France Identité : de nouveaux documents bientôt pris en charge

Plusieurs nouveautés arrivent du côté de France Identité. La directrice de France Titres a fait savoir que "dans quelques semaines, on pourra présenter sur son téléphone la carte d'identité quand on va dans les trains." La SNCF accepte France Identité comme preuve d'identité depuis plusieurs mois, mais le contrôle est uniquement visuel jusqu'à présent. La communication NFC existe bel et bien, mais elle est encore en version bêta (voir notre article). Elle devrait donc bientôt être déployée auprès de tous les utilisateurs.

Outre la dématérialisation de la carte d'identité et du permis de conduire, l'application France Identité devrait bientôt accueillir la carte grise. "C'est une des prochaines étapes", a assuré Anne-Gaëlle Baudouin. Rappelons que la carte Vitale devrait également bientôt faire son entrée dans l'application.