La Carte Vitale numérique sera intégrée dans France Identité dès 2025

Pour lutter contre la fraude sociale, le Premier ministre Michel Barnier souhaite dématérialiser la carte Vitale. Un solution qui implique son intégration directe dans France Identité, plutôt que de passer à une version biométrique.

Comme il l'avait promis, le Gouvernement continue sa numérisation des services publics. Un mouvement désormais généralisé dans notre société, notamment pour les titres de transport et les timbres. Ainsi, après la carte d'identité numérique avec France Identité et le permis de conduire numérique, c'est la bonne vieille carte Vitale qui passe progressivement en version dématérialisée.

Elle est déjà disponible via une application mobile baptisée apCV dans vingt-trois départements, par le biais d'un déploiement progressif (voir notre article). Mais l'État français réfléchit à une autre solution. En effet, le nouveau Premier ministre, Michel Barnier, réfléchit sérieusement à l'intégrer complètement à la nouvelle carte d'identité numérique, reprenant ici le souhait de son prédécesseur Gabriel Attal. L'objectif est de parvenir à relier les deux cartes dans leur version dématérialisée par le biais de France Identité, selon les informations du Parisien. Cela devrait être possible dès le 1er trimestre 2025. Le but est d'accélérer le processus en le rendant plus simple et accessible à tous, mais, surtout de lutter contre la fraude sociale, grand cheval de bataille du nouveau gouvernement.

Carte Vitale numérique : un projet de carte biométrique abandonné

Pour sécuriser la carte Vitale et limiter les fraudes, plusieurs solutions ont été envisagées ces dernières années, dont la création d'une carte Vitale biométrique avec reconnaissance d'empreinte digitale. L'idée a toutefois été abandonnée car elle se révélait trop coûteuse. En effet, le projet représentait 1,2 milliard d'euros tous les cinq ans et 250 millions de frais de fonctionnement annuels. Une facture incompatible avec la politique économique du Gouvernement, dont le mot d'ordre est de réaliser des coupes budgétaires afin de redresser les finances de l'État.

De plus, de nombreuses critiques avaient été émises à propos de cette solution, notamment par les professionnels de santé et par la Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL), qui pointait des risques importants quant à la confidentialité des données biométriques des assurés sociaux en cas de cyberattaque.

Carte Vitale numérique : un outil contre la fraude sociale

Le Gouvernement s'orienterait finalement vers l'intégration de la carte Vitale dans l'application France Identité. Accessible sur Android et iOS, elle permet déjà aux détenteurs d'une carte nationale d'identité électronique (CNIe), lancée en 2021, de dématérialiser leur pièce d'identité et peut également accueillir, depuis février 2024, les permis de conduire. "L'objectif est de relier les deux cartes dans leur version dématérialisée", a confirmé Matignon.

Cette solution possède plusieurs avantages puisque, en plus d'être moins coûteuse, elle aurait l'avantage de regrouper tous les documents au même endroit, évitant ainsi de jongler entre plusieurs applications. La procédure serait également facilitée puisque "l'enrôlement dans France Identité a l'avantage d'être opérationnel assez rapidement", explique une source proche du dossier. Au point que les détenteurs d'une CNIe devraient pouvoir ajouter leur carte Vitale à l'application dès le premier trimestre 2025. Les modalités restent toutefois à définir.

Pour ceux qui ne possèdent pas encore de carte nationale d'identité électronique (CNIe), il sera toujours possible de dématérialiser leur carte Vitale via l'application "Carte Vitale ApCV", disponible sur le Play Store et l'App Store, à condition de résider dans un des vingt-trois départements éligibles. 400 000 des 17 millions de Français titulaires d'une carte Vitale ont déjà fait la démarche.