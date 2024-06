Avec France Identité, vous pouvez être contrôlé sans transmettre vos données personnelles

L'application France Identité, qui regroupe la carte d'identité numérique et le permis de conduire, accueille une nouvelle fonction : la communication de données par NFC. Parfait pour prouver son identité tout en protégeant ses données !

Le dispositif France Identité continue de s'enrichir ! Pour rappel, il prend la forme d'une application disponible gratuitement sur le Play Store et l'App Store, qui permet de dématérialiser sa carte d'identité et son permis de conduire pour les stocker dans son smartphone, et ainsi s'authentifier facilement sur les services en ligne via FranceConnect. Depuis avril, France Identité permet également de faire des procurations de façon 100 % dématérialisée, sans avoir à se déplacer (voir notre guide pratique). Ce 19 juin, le dispositif accueille en version bêta une nouveauté particulièrement pratique : la communication de données par NFC. Une façon de prouver son identité de manière fiable et respectueuse de la vie privée lors d'interactions en face-à-face.

France Identité : des contrôles sans aucun échange de données personnelles

Pour accéder à cette nouvelle fonction, il faut sélectionner "Expérimentation – Présenter vos données" dans l'application. Une nouvelle carte apparaît alors à l'écran, comprenant la photo de l'utilisateur ainsi que son nom et son prénom. Notons qu'elle pivote légèrement lorsque l'on bouge le smartphone.

© France Identité

Cette nouveauté permet de prouver son identité non pas de façon visuelle – ce qui comporte un risque de falsification du document numérique –, mais de manière cryptographique, grâce à une communication en NFC – la technologie utilisée pour le paiement mobile ou pour utiliser certains transports en commun –entre le smartphone et le terminal de la personne qui effectue le contrôle. De ce fait, aucune donnée personnelle n'est transmise lors des vérifications.

Cette fonction NFC doit, à terme, être utilisée par les contrôleurs de la SNCF pour vérifier l'identité des voyageurs utilisant France Identité. Pour le moment, les contrôles se limitent à une inspection visuelle. À l'avenir, la fonction pourrait également être utilisée pour diverses interactions avec des professionnels et des particuliers. Son lancement officiel est prévu d'ici la fin de l'année.