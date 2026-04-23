Peu de gens le connaissent : ce dispositif fiscal discret fait baisser l'impôt sur le revenu

Il n'est pas mis en avant et peu de gens connaissent son nom : pourtant ce mécanisme fiscal peut réduire sensiblement l'impôt sur le revenu, et même parfois l'éliminer complètement. Et des millions de Français peuvent en profiter.

Chaque printemps, des millions de contribuables remplissent leur déclaration de revenus sans se douter qu'un dispositif fiscal discret peut alléger leur impôt. Un mécanisme parfaitement légal, mais peu connu, qui permet même dans le meilleur des cas de le réduire à zéro. Ce mécanisme mystérieux et "magique", sans doute l'un des plus ignorés du système fiscal français, c'est la décote.

Son principe est simple et vertueux. La décote vient réduire, de façon progressive, l'impôt de ceux qui se trouvent de peu au-dessus de la limite entre "imposables" et "non imposables". Elle vient même parfois annuler entièrement l'impôt de ces foyers considérés comme "modestes", même s'ils ne sont pas officiellement non imposables. Autrement dit, ce mécanisme ne concerne pas les hauts revenus, mais bien les contribuables modestes qui paient un peu d'impôt – et qui pourraient en payer encore moins, ou carrément rien du tout.

© fizkes - 123RF

Pour en bénéficier, une seule condition : que l'impôt brut du foyer – celui calculé à partir du barème progressif, avant toute correction – ne dépasse pas un certain seuil. Pour la déclaration des revenus 2025, ce plafond est fixé à 1 982 € pour les célibataires, divorcés ou veufs, et à 3 277 € pour un couple marié soumis à l'imposition commune. Le nombre d'enfants à charge ne modifie pas ces seuils.

Le calcul qui s'applique ensuite peut sembler abscons, mais il suit une formule précise. Le montant de la décote s'obtient en retranchant 45,25 % de l'impôt brut à une somme forfaitaire de 897 € pour une imposition individuelle, ou de 1 483 € pour une imposition commune. Concrètement, plus l'impôt brut est faible, plus la décote est élevée – et donc plus l'avantage fiscal est important.

Un exemple permet d'y voir plus clair. Un retraité célibataire ayant déclaré 24 000 € de pension imposable pour 2025 est en principe redevable d'un impôt brut de 1 100 €. Grâce à la décote, calculée à 399 €, il ne doit finalement que 701 €. Pour un couple, l'effet peut être encore plus spectaculaire. Avec un impôt brut de 1 552 €, un foyer de deux personnes peut voir sa note ramenée à 784 € – soit son impôt divisé par deux.

Mais le plus étonnant, c'est que la décote est calculée "en silence" par l'administration fiscale. Pas besoin de cocher une case, de remplir un formulaire supplémentaire ni d'appeler les impôts. Ce dispositif s'applique automatiquement, sans aucune démarche à effectuer !

Il faut toutefois noter une subtilité : l'impôt pris en compte pour apprécier l'éligibilité à la décote est calculé avant imputation des réductions et crédits d'impôt. La flat tax sur les dividendes ou plus-values mobilières, par exemple, est exclue du calcul. Seul le barème progressif classique entre en jeu.

La tranche à 11 % du barème regroupe plus de la moitié de la population française, et une large partie de ces contribuables se trouve potentiellement dans la zone où la décote joue à plein. Beaucoup d'entre eux ne le savent pas, et c'est peut-être là le principal problème : un avantage fiscal dont on ignore l'existence reste, pour l'essentiel, un avantage invisible. Pour vérifier sa situation, le simulateur officiel disponible sur impots.gouv.fr intègre ce calcul et le détaille clairement dans les résultats.