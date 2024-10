Google Lens peut désormais faire des recherches dans les vidéos

Google Lens évolue et se dote d'une nouvelle fonction de recherche vidéo, qui permet à l'outil d'analyser de courtes séquences. Voilà qui promet de pousser encore plus loin nos interactions avec notre environnement immédiat !

Au fil du temps, Google Lens est devenu un outil indispensable. Lancé en 2017, il permettait initialement d'effectuer une recherche sur une image afin de trouver des clichés similaires sur Internet. Mais il offre désormais bien plus : les algorithmes de Google analysent le contenu de l'image et en extraient de nombreuses informations. Il peut même traduire les textes en temps réel ! D'abord intégré à Google Assistant et Google Photos sur les smartphones Pixel, il s'est étendu sur Android et iOS, puis sur le navigateur Chrome, pour enfin atterrir sur tous les navigateurs Web, y compris sur PC (voir notre fiche pratique).

Toutefois, Google Lens se limitait jusqu'ici à la reconnaissance d'images fixes. L'outil a depuis intégré une IA générative capable de fournir une réponse complète par rapport aux images téléchargées, ainsi que la fonction très prisée de Google, Circle to Search. Mais il s'apprête à nous offrir bien plus avec la recherche vidéo, annoncée lors du dernier Google I/O. De quoi transformer radicalement notre manière de découvrir et d'interagir avec notre environnement !

Recherche vidéo Google Lens : une fonction en cours de déploiement

Un de nos confrères d'Android Authority a remarqué l'arrivée de cette nouvelle fonction. Son principe est extrêmement simple. Il suffit de lancer Google Lens, de maintenir le bouton de l'obturateur enfoncé pour enregistrer une courte vidéo de l'objet ou de la scène qui nous intéresse, puis poser des questions à voix haute sur la séquence filmée. Google analyse alors le contenu de la vidéo et fournit les résultats de recherche les plus pertinents. Notons que, dans les régions où les "AI Overviews" sont disponibles, les utilisateurs pourront même bénéficier d'une réponse générée par l'IA Gemini.

Cette nouvelle fonction va nous permettre d'aller au-delà de l'analyse d'images fixes et d'interagir plus efficacement avec notre environnement. Cela ouvre de nouvelles perspectives, comme la résolution de problèmes techniques.

Bien que la recherche vidéo ait été annoncée en mai dernier, elle commence seulement à être déployée auprès d'un certain nombre d'utilisateurs anglophones, résidant aux États-Unis. Elle devrait s'étendre progressivement à d'autres régions dans les mois à venir.