Nouvelle boîte de réception, aide à la rédaction, résumés de messages… Gmail fait sa révolution IA avec Gemini

Gmail s'offre une mise à jour majeure en intégrant de nombreuses fonctions IA avec Gemini, dont jusqu'ici payantes deviennent gratuites, comme l'aide à la rédaction, les résumés intelligents et même une nouvelle boîte de réception.

Depuis que la course à l'IA a commencé, Google fait tout pour intégrer Gemini à l'ensemble de ses services, notamment dans sa suite bureautique ainsi que dans ses applications natives Android. Si Gmail avait déjà eu droit à quelques fonctions, comme résumer les échanges de mails et aider à rédiger les réponses.

Dans un billet de blog, le géant du numérique annonce le déploiement d'une mise à jour majeure pour sa messagerie électronique, qui rend gratuits plusieurs outils d'IA jusqu'à présent réservés aux seuls utilisateurs disposant d'un abonnement payant à Google Workspace, tout en ajoutant de nouvelles fonctions pour les utilisateurs Premium.

Ces nouveautés, qui se basent sur Gemini 3, sont disponibles dès à présent aux États-Unis, et uniquement en anglais dans un premier temps. Elles seront déployées dans d'autres pays et dans d'autres langues dans les mois à venir.

AI Overviews : des résumés automatiques des discussions

La première nouveauté concerne les aperçus d'IA (AI Overviews), qui sont désormais disponibles pour tous. Déjà présente sur le moteur de recherche de Google, cette fonction permet de résumer automatiquement le contenu de longues discussions. Ainsi, si un échange comporte des dizaines de réponses, l'IA se chargera de synthétiser les points clés en tête de la conversation. Pratique pour rattraper rapidement un échange professionnel après quelques jours d'absence par exemple.

Les abonnés Google AI Pro et Ultra ont droit à une version plus poussée d'AI Overviews. Ainsi, ils vont pouvoir poser des questions en langage naturel à Gemini dans le champ de recherche de Gmail. Par exemple, si l'on a besoin de retrouver les coordonnées du plombier qui nous a envoyé un devis il y a plusieurs mois, plus besoin d'utiliser un mot-clé, il suffit de demander "Qui était le plombier qui m'a fait un devis pour la rénovation de la salle de bain l'année dernière ?". Et l'IA donnera directement l'information demandée.

© Google

Gemini dans Gmail : aide à la rédaction, suggestions de réponses et relecture

Tous les utilisateurs, même ceux possédant un compte gratuit, peuvent désormais utiliser l'aide à l'écriture (Help Me Write), qui permet à l'IA de créer des brouillons d'e-mails complets à partir de simples indications. Gemini sera même capable d'analyser une conversation par e-mail et d'en exploiter le contexte afin de suggérer des réponses complètes qui s'inspireront du style d'écriture de l'utilisateur.

© Google

"Par exemple, si vous organisez une réunion de famille et que votre tante vous demande ce qu'elle doit apporter, les réponses suggérées peuvent rédiger instantanément une première réponse dans votre ton et votre style. Il ne vous reste plus qu'à l'ajuster avant validation", explique l'entreprise. Notons qu'à partir du mois prochain, les suggestions de réponse prendront en compte le contexte des autres applications Google.

La firme de Mountain View déploie également un outil de relecture assistée par l'IA qui peut suggérer des améliorations dans la grammaire, le choix des mots ou la structure des phrases employées dans un e-mail. En revanche, cette fonction est réservée aux abonnés payants.

© Google

AI Inbox : une nouvelle boîte de réception avec une liste de tâches

Google annonce l'arrivée d'une nouvelle "AI Inbox" avec une vue simplifiée. Normalement, Gmail affiche les courriers électroniques sous forme d'une liste chronologique. Avec AI Inbox, il s'appuie sur l'intelligence artificielle pour afficher les messages prioritaires tout en générant une liste des choses à faire, en se basant sur les e-mails reçus. "AI Inbox, c'est comme avoir un briefing personnalisé qui met en avant les tâches à accomplir et vous tient au courant de ce qui compte. Il vous aide à établir vos priorités, en identifiant vos contacts VIP à partir d'indicateurs tels que les personnes à qui vous envoyez fréquemment des e-mails, celles qui figurent dans votre liste de contacts et les relations qu'il peut déduire du contenu des messages", explique la firme.

Dans la vidéo de présentation, Gemini affiche ainsi un tableau contenant cinq tâches à effectuer en priorité : remercier un recruteur après un entretien, programmer un rendez-vous pour réparer la douche, revoir les documents pour renouveler l'assurance auto, envoyer des certificats de vaccination concernant son animal de compagnie, et confirmer une réservation dans un restaurant. Pour chaque sujet, AI Inbox fournit un bouton d'action qui permet par exemple de rédiger un brouillon de réponse, de consulter une synthèse de fichiers ou de voir des créneaux disponibles dans l'agenda.

© Google

Par ailleurs, cette nouvelle boîte de réception proposera une section "Catch me up" pour pouvoir rattraper les éventuelles informations importantes de la vie quotidienne que l'utilisateur aurait pu manquer. Reste à espérer que cette nouvelle organisation ne remplace pas le chaos des e-mails par un chaos de notifications de tâches à accomplir. Pour l'instant, la nouvelle AI Inbox est uniquement disponible auprès d'un nombre restreint d'utilisateurs triés sur le volet.